Türk ekibi 5 günde Antarktika'ya vardı

Türkiye'nin 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan gecikmelerin ardından 5 gün sonra kıtaya ulaştı. 25 kişilik heyet, bölgede iklim değişikliği ve yer bilimleri başta olmak üzere 14 farklı projeyi yürütecek.

İstanbul’dan yola çıkan 25 kişilik Türk bilim ekibi, Brezilya ve Şili üzerinden gerçekleştirdikleri yaklaşık 14 bin kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Antarktika’nın giriş kapısı sayılan King George Adası’na ulaştı.

"Dünyanın sonu" olarak bilinen Punta Arenas’ta yoğun sis ve fırtına nedeniyle 3 gün mahsur kalan ekip, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte tarifesiz bir uçakla Teniente Marsh Havalimanı’na iniş yaptı. Bilim insanları, ada açıklarında bekleyen "Sola" isimli gemiye geçerek kıtadaki çalışmalarına resmen başladı.

ekran-alintisi.png

GEZEGENİN "KARA KUTUSU"NDA 14 BİLİMSEL PROJE

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yaşam, yer, fizik ve sosyal bilimler alanlarında toplam 14 farklı proje hayata geçirilecek. Sefer Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika’nın geçmişi ve bugününe ışık tutarak geleceğe dair projeksiyon oluşturacak bu çalışmaların önemine dikkat çekti.

Geminin rotasında ilk durak Dismal Adası olurken, nihai hedef ise Türkiye’nin bilimsel araştırma kampının yer aldığı Horseshoe Adası olacak.

hkj.png

Uluslararası alarm verildi! KavrulacağızUluslararası alarm verildi! Kavrulacağız

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Türkiye, bu yılki seferinde sadece kendi bilim insanlarına değil; İspanya, Portekiz, Kore, Almanya ve Yunanistan gibi pek çok ülkeden araştırmacıya da ev sahipliği yapıyor. Prof. Dr. Burcu Özsoy, son 10 yılda 200’den fazla Türk bilim insanının kıtada araştırma yaptığını belirterek, iklim değişikliğinin kritik bir aşamaya geldiği bu dönemde toplanan verilerin hayati olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan, bu seferlerin Türkiye-Şili arasındaki bilimsel ve diplomatik ilişkilerin en güçlü unsurlarından biri haline geldiğini ifade etti.

