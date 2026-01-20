Türk bayrağına provokasyonda 5 gözaltı

Yayınlanma:
Mardin Nusaybin'de Türk bayrağına yönelik provokasyon ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü YPG destekçisi olduğu öne sürülen bir grubun Türk bayrağına yönelik saldırıda bulunması ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

BAYRAK PROVOKASYONUNDA 5 GÖZALTI

Gazeteci Şahin Şen'in aktardığına göre; Nusaybin‘de Türk bayrağına yönelik saldırıda, incelenen kamera görüntülerinin ardından olaya karışan 5 şüpheli Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4’ü hakkında terör örgütü propagandası yapmak, biri hakkında ise askeri yasak bölgelere girme suçundan işlem yapılırken provokasyon görüntülerine ilişkin inceleme sürüyor.

Türk bayrağına provokasyona tepkiler çığ gibiTürk bayrağına provokasyona tepkiler çığ gibi

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin Suriye'deki olaylara tepki amacıyla Mardin'de düzenlediği Grup Toplantısı'nın ardından bir grup sınıra yürümek istedi.

Kalabalık ile polis ekipleri arasında çıkan arbede esnasında, terör örgütü YPG destekçisi olduğu belirtilen bir grup Kamışlı sınır kapısındaki Türk bayrağına saldırdı.

Söz konusu provokasyona ilk tepki DEM Parti'den gelirken, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

