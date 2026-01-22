Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) haftalık basın toplantısında Türk bayrağına provokasyondan Suriye'deki gelişmelere kadar geniş çaplı bir açıklama yapıldı.

PROVOKATÖRLER TESPİT EDİLDİ

Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağının indirilmesine ilişkin de MSB, açıklama yaptı.

MSB, faillerin tespit edildiğini açıkladı:

"Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır"

SÜLEYMAN ŞAH'IN AKIBETİ NE OLACAK?

MSB, Süleyman Şah Türbesi'nden SDG'nin ayrılmasının ardından son duruma ilişkin de , "Suriye'de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

IŞİD MAHKUMLARI

Suriye'deki terör örgütü IŞİD'e mensup şahısların hapishanelerindeki son durumu da tartışma konusu olmuştu.

Bakanlık konu ile ilgili şunları ifade etti:

"DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının ülkemizden resmi bir talebi bulunmamaktadır"

KOSOVA GÖREVİ SONA ERDİ

NATO Kosova Gücü (KFOR) kapsamında görev yapan Türk birliği, görevi İtalya’ya devretti. Aktürk, “Ülkemiz tarafından dört kez, İtalya ve Çokuluslu Tabur tarafından üç kez dönüşümlü olarak icra edilen görev kapsamında, görev kuvvetlerinin harekât alanında görevlendirilmesi uygulaması sona ermiştir” bilgisini verdi.

GAZZE AÇIKLAMASI

Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Aktürk, Filistinli bir komite kurulmasını olumlu bulduklarını belirtti.

“Gazze Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesi, Gazze Şeridi’nin idaresini üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite’nin kurulması, Barış Kurulu ve organlarının tesisine yönelik çabaların sürdürülmesi memnuniyet vericidir” diyen Aktürk, İsrail’in bu sürece uygun davranması ve uluslararası toplumun takipçi olması gerektiğini vurguladı.

TYPHOON GÖRÜŞMELERİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 21-22 Ocak'ta Belçika'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığını bildiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız; 18-19 Ocak'ta, Typhoon uçağı tedariki kapsamında, İngiltere ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanları ile Katar'da üçlü görüşme gerçekleştirmiştir"

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun Katar ziyaretine ilişkin MSB açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"18-19 Ocak 2026 tarihlerinde, Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir. Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir"

MSB, Suriye'deki son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı: