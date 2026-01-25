Türk baron bebeğine masal anlatırken sevkiyatı tarif etmiş! "Balıklar paketleri alacak"

Atlantik’te ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya yönelik soruşturmada, tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Çetin Gören’in cep telefonundan çıkan video kayıtları deşifre edildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Gören’in, bebeğine masal anlatıyormuş gibi yaptığı konuşmalarda aslında uyuşturucu sevkiyatının rotasını ve yöntemlerini anlattığı ortaya çıktı.

"BALIKLAR PAKETLERİ ALIP KARAYA GETİRECEK"

Güvenlik güçleri tarafından incelenen 15 Kasım 2025 tarihli videoda Gören, Güney Amerika merkezli sevkiyatı bir masal diliyle şu sözlerle tarif ediyor:

"Gemilerimiz Kolombiya’ya doğru gidiyor. Karteller paketleri gemilere koyacak. Biz suda teslim edeceğiz, balıklar paketleri alıp karaya getirecek. Engin ve Metin gibi kişiler bunları dağıtacak, sonra baban parasını alacak."

10 ton kokain soruşturması! Tutuklananların sevk yazısı ortaya çıktı: Gemiye paravan şirket kurmuşlar

"ÇİÇEKLER" ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ANALİZİ

Bir diğer videoda ise Gören'in, uyuşturucu maddeleri "çiçek ve ot" kodlamalarıyla sınıflandırdığı görülüyor. Bu videoda Gören’in, “Çiçekler ikiye ayrılır. Birinci Koka çiçeği, ikinci marihuana çiçeği. Marihuana çiçekleri bunların özü. İçtiği zaman kafaları daha güzel oluyor ve tabii İspanya otu var ondan sonra Arnavut otu var, Tayland otu var, ama en güzeli Diyarbakır otu çünkü neden bunun toprağı suyu daha bir değişik ve bunun suyunu verdiğin zaman ve kökü geldiği zaman esrarın otu daha güzel oluyor tamam yani bu şimdi çiçeklerden bahsettik” dediği öğrenildi.

DELİL OLARAK DOSYAYA GİRDİ

Kayıtlar, 10 tonluk dev uyuşturucu operasyonuna ilişkin soruşturma dosyasına delillerden biri olarak eklendi.