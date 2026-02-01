Tünelde metrelerce sürüklendi! Kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Tünelde metrelerce sürüklendi! Kazayı burnu bile kanamadan atlattı
Yayınlanma:
Amasya’da, tünelde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek yerde metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsü yoluna devam etti.

Amasya’da yer alan Ferhat Tüneli’nde, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, tünelde ilerleyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet, sürücüsüyle birlikte metrelerce yerde sürüklendi.

tunelde-motosikletin-devrilip-suruklendi-1145090-339998.jpg

KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI!

Meydana gelen kazayı gören çevredeki diğer motosiklet sürücüleri, sürücünün yardımına koştu. Motosiklet sürücüsünün, kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırdı ve yoluna devam etti.

Bursa'daki kazadan acı haber geldi! 21 gün sonra hayatını kaybettiBursa'daki kazadan acı haber geldi! 21 gün sonra hayatını kaybetti

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Yaşanan kazanın ardından motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar, tünelde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.











Kaynak:DHA

Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Türkiye
Sakarya’da zehir tacirlerine operasyon! 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya’da zehir tacirlerine operasyon! 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te istinat duvarı çöktü: Site apar topar boşaltıldı
Gaziantep'te istinat duvarı çöktü: Site apar topar boşaltıldı
Şeriat karşıtı pankart asan SOL Partililere gözaltı
Şeriat karşıtı pankart asan SOL Partililere gözaltı