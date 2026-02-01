Tünelde metrelerce sürüklendi! Kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Amasya’da yer alan Ferhat Tüneli’nde, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, tünelde ilerleyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet, sürücüsüyle birlikte metrelerce yerde sürüklendi.

KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI!

Meydana gelen kazayı gören çevredeki diğer motosiklet sürücüleri, sürücünün yardımına koştu. Motosiklet sürücüsünün, kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırdı ve yoluna devam etti.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Yaşanan kazanın ardından motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar, tünelde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.





















