Tunceli'de beyaz esaret

Tunceli'nin yüksek rakımlı köylerinde yaşayanlar için son 72 saat, mevsim normallerinin ötesinde, insan boyunu aşan beyaz bir duvarla mücadele anlamına geliyor. Kentin dağlık kesimlerinde kar kalınlığı iki metreyi aşarken, penceresini açan köy sakinleri, dış dünya ile bağlantılarını kesen ve son 65 yılın istatistiklerini altüst eden tarihi bir yağışla yüzleşti. Bu, sadece bir meteorolojik olay değil; aynı zamanda coğrafyanın kaderini belirleyen ve kamu kaynaklarını sınırına kadar zorlayan bir lojistik sınavdı.

İKLİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE BİR KIŞ

Şehir merkezinde 60 santimetreyi bulan kar, hayatı yavaşlatsa da, asıl dramatik tablo kırsal kesimde ortaya çıktı. Yetkililerden alınan verilere göre, Ocak ayının ilk yarısında Tunceli toprağına düşen yağış miktarı, son 65 yılın ortalamalarını geride bıraktı. Bu veri, iklim değişikliğinin yerel etkilerini ve altyapının bu tür ekstrem durumlara karşı dayanıklılığını sorgulatan somut bir gösterge olarak kayıtlara geçti.

Yağışın yoğunluğu, Tunceli coğrafyasının zorlu yapısıyla birleşince, il genelinde yüzlerce hane halkının temel ulaşım hakkı kesintiye uğradı. Kapanan yollar sadece asfaltın üzerinin örtülmesi değil; gıda tedariki, sağlık hizmetlerine erişim ve ekonomik hayatın durması anlamına geliyordu.

KAPANAN DAMARLAR VE OPERASYONEL MÜDAHALE

Kar fırtınasının en şiddetli anlarında, toplam 300 köy yolunun ulaşıma kapandığı rapor edildi. Bu noktada, kamu otoritesi ile doğa arasında zamanla yarışan bir operasyon başladı.

Sinop'ta kar yağışı heyelana neden oldu!

Vali Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertuğrul Aslan ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ayhan Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kamuya ait 58 iş makinesi ve 140 personel sahaya sürüldü.

Ekipman ve insan gücünün bu yoğunlukta kullanımı, vatandaşın vergileriyle finanse edilen kamu hizmetinin, en zorlu coğrafi koşullarda dahi işlerliğini koruma çabasını gözler önüne serdi. Ekiplerin aralıksız mesaisi sonucunda, ulaşıma kapanan 300 yoldan 273'ü yeniden trafiğe açıldı.

HALA BEKLEYEN 27 KÖY

Büyük ölçüde sağlanan erişime rağmen, kriz henüz tamamen sona ermiş değil. Hâlihazırda 27 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bu köylerdeki vatandaşlar, makinelerin sesini ve yollarının açılacağı anı beklemeye devam ediyor.