Tunceli örnek oldu: 112’ye asılsız ihbar yok

Tunceli’de son bir yıl içinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan başvuru sayısı 86 bin 294’e ulaştı. Nüfusu yaklaşık 89 bin olan kentte, Ocak 2025 ile Ocak 2026 tarihleri arasında gelen çağrıların ortalama 1,46 saniyede cevaplandığı açıklandı. Bu süreyle Tunceli, çağrı cevaplama hızında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Tunceli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Songül Acar, kentte asılsız ihbar oranının yok denecek kadar düşük olduğunu vurguladı. Acar, geçtiğimiz yıl boyunca asılsız ihbar nedeniyle herhangi bir idari para cezası uygulanmadığını belirterek, vatandaşların acil çağrı hattını bilinçli şekilde kullandığını ifade etti.

EN ÇOK SAĞLIK İÇİN ARADILAR

Acar, çağrıların 22 personelle çalışmaların devam ettiğini belirterek, "2025 yılı içerisinde toplam 86 bin 294 çağrı aldık. Bu çağrıyı alan personel sayımız da 22 kişi. Tunceli geneli için dikkate alırsak yeterli bir sayı. Çalışma arkadaşlarımızın sayısı da bu noktada yeterli. Gelen çağrının kurumlara dağılımında, vatandaşımız en çok sağlık alanında yardıma ihtiyaç duymuş. Akabinde emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye, orman birimi geliyor. Bizde çağrı almada önemli olan bir unsur var. Bakanlığın uygun gördüğü, vatandaşın aramasında bir çağrıyı 3 saniye içerisinde almamızı bakanlık uygun görüyor. Türkiye ortalaması 2,43; Tunceli'nin ortalaması 1,46 saniye. Bu da bu sayıda bir personel ve vatandaş yoğunluğunu dikkate aldığımız zaman aslında çok iyi bir sonuç. Yine biz çağrı cevaplama oranında Türkiye birincisiyiz. Arkadaşlarımız bu konuda da gerçekten çok duyarlı çalışıyorlar" dedi.

"ASILSIZ İHBAR CEZASI YOK"