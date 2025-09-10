Tüm Kocaeli'yi harekete geçiren kimyasal panik! Özel ekipler müdahale etti

Kocaeli’nin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında, gece saatlerinde kimyasal madde alarmı verildi. Liman Caddesi üzerindeki fabrikada park halinde bulunan bir tankerden köpük üretiminde kullanılan “Toliendi-İzosiyanat” adlı kimyasal maddenin sızdığı tespit edildi.

Sızıntı sonucu oluşan yoğun koku ve dumanı fark eden fabrika çalışanları, hemen tankerden uzaklaşarak durumu yetkililere bildirdi. Saat 23.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖZEL KIYAFETİ EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kimyasal maddenin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla, olay yerine gelen ekipler özel koruyucu kıyafetlerini giyerek müdahalede bulundu. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak sızıntı kontrol altına alındı.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kimyasal maddenin neden sızdığı ve ihmal olup olmadığı araştırılıyor.