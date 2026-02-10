TÜİK resmen açıkladı: İstanbul’un zirvesi değişti! İşte en hızlı büyüyen o ilçe

Türkiye'nin demografik yapısını ortaya koyan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 sonuçları açıklandı. Son dönemde sıkça tartışılan nüfus artış hızı ve bölgesel dağılım verileri netleşti. TÜİK tarafından paylaşılan rapora göre, hem Türkiye genelinde hem de İstanbul özelinde çarpıcı istatistikler kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 86 MİLYONU AŞTI

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu bir önceki yıla göre artış göstererek 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Nüfusun cinsiyet dağılımında ise dengeli bir tablo ortaya çıktı.

Verilere göre nüfus dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Erkek nüfus: 43 milyon 59 bin 434 kişi

Kadın nüfus: 43 milyon 32 bin 734 kişi

Oransal bazda bakıldığında ise toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu.

Yıllara Göre Nüfus ve Yıllık Artış Hızı (2007-2025) Yıl Nüfus (Milyon) Artış Hızı (‰) 2025 86,1 4,6 2024 85,7 3,4 2023 85,4 1,1 2022 85,3 7,1 2021 84,7 12,7 2020 83,6 5,5 2019 83,2 13,9 2018 82,0 14,7 2017 80,8 12,4 2016 79,8 13,5 2015 78,7 13,4 2014 77,7 13,3 2013 76,7 13,7 2012 75,6 12,0 2011 74,7 13,5 2010 73,7 15,0 2009 72,6 14,0 2008 71,5 13,1 2007 70,6 - Kaynak: TÜİK Verileri

İSTANBUL NÜFUSU VE ARTIŞ HIZI

Türkiye’nin kalbi İstanbul, nüfus yoğunluğunu korumaya devam ediyor. Açıklanan sonuçlara göre İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. Megakent, bu rakamla birlikte Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 18’ine ev sahipliği yapmayı sürdürdü.

Şehir genelindeki yıllık nüfus artış hızı ise binde 3,3 olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl dikkat çekici hareketlilik ilçe bazlı verilerde yaşandı.

İstanbul İlçeleri Nüfus ve Yıllık Artış Hızı (2025) Toplam İstanbul Nüfusu: 15.754.053 İlçe Nüfus Artış (‰) Esenyurt 1.003.905 15,6 Küçükçekmece 785.270 -4,8 Pendik 752.033 3,6 Ümraniye 728.913 1,5 Bağcılar 707.635 -8,4 Bahçelievler 539.035 -38,3 Başakşehir 536.797 30,9 Sultangazi 529.306 -6,2 Maltepe 525.044 0,2 Üsküdar 514.294 2,6 Sancaktepe 507.500 10,7 Gaziosmanpaşa 478.395 -3,2 Kartal 475.630 -0,5 Kadıköy 458.573 -7,9 Kağıthane 446.420 3,6 Avcılar 440.663 -0,6 Eyüpsultan 425.216 10,7 Beylikdüzü 422.988 18,4 Esenler 419.878 -8,9 Ataşehir 412.125 -6,6 Sultanbeyli 378.908 26,0 Arnavutköy 358.469 38,7 Fatih 351.786 -7,6 Sarıyer 344.883 6,7 Çekmeköy 315.959 29,6 Tuzla 313.865 40,5 Büyükçekmece 283.239 9,6 Zeytinburnu 275.471 -10,4 Bayrampaşa 272.978 17,3 Şişli 261.959 -4,2 Güngören 251.242 -52,7 Beykoz 246.833 5,7 Silivri 240.029 33,4 Bakırköy 218.204 -7,7 Beyoğlu 215.991 -3,2 Beşiktaş 165.895 -8,2 Çatalca 81.143 9,2 Şile 50.090 23,3 Adalar 17.489 29,6 Kaynak: TÜİK Verileri

İSTANBUL'UN EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇESİ: TUZLA

2025 yılı verilerinde en büyük sürprizi İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Tuzla yaptı. Sanayi ve yerleşim alanlarının iç içe olduğu ilçe, nüfus artış hızında İstanbul’un diğer tüm ilçelerini geride bıraktı.

Tuzla’nın nüfusu, sadece bir yıl içinde 12 bin 465 kişi artarak toplamda 313 bin 865 kişiye ulaştı.

TÜİK verilerine göre Tuzla’nın yıllık nüfus artış hızı binde 40,5 (yaklaşık yüzde 4) olarak hesaplandı. Bu oran, Tuzla’yı İstanbul’daki ilçeler arasında "en yüksek nüfus artış hızına sahip ilçe" konumuna taşıdı.

ZİRVENİN TAKİPÇİLERİ: ARNAVUTKÖY VE SİLİVRİ

İstanbul’da nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu diğer ilçeler ise Avrupa Yakası’ndan çıktı. Tuzla’nın liderliğinde şekillenen listede sıralama şu şekilde oluştu:

Tuzla: Binde 40,5 artış hızı ile birinci.

Binde 40,5 artış hızı ile birinci. Arnavutköy: Binde 38,7’lik nüfus artış hızıyla İstanbul’un en hızlı büyüyen ikinci ilçesi oldu.

Binde 38,7’lik nüfus artış hızıyla İstanbul’un en hızlı büyüyen ikinci ilçesi oldu. Silivri: Şehrin batı ucunda yer alan Silivri, binde 33,4’lük artış oranıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

TÜİK’in 2025 verileri, İstanbul’daki nüfusun merkezden çeperlere ve gelişmekte olan ilçelere doğru kaydığını bir kez daha gözler önüne serdi.