TÜİK resmen açıkladı: İstanbul’un zirvesi değişti! İşte en hızlı büyüyen o ilçe
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait merakla beklenen nüfus verilerini kamuoyu ile paylaştı. Türkiye genelinde nüfus 86 milyon sınırını aşarken, megakent İstanbul’da demografik harita yeniden şekillendi. Açıklanan verilere göre İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki bir ilçe, nüfus artış hızında rekor kırarak zirveye yerleşti.

Türkiye'nin demografik yapısını ortaya koyan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 sonuçları açıklandı. Son dönemde sıkça tartışılan nüfus artış hızı ve bölgesel dağılım verileri netleşti. TÜİK tarafından paylaşılan rapora göre, hem Türkiye genelinde hem de İstanbul özelinde çarpıcı istatistikler kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 86 MİLYONU AŞTI

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu bir önceki yıla göre artış göstererek 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Nüfusun cinsiyet dağılımında ise dengeli bir tablo ortaya çıktı.

Verilere göre nüfus dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Erkek nüfus: 43 milyon 59 bin 434 kişi

Kadın nüfus: 43 milyon 32 bin 734 kişi

Oransal bazda bakıldığında ise toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu.

Yıllara Göre Nüfus ve Yıllık Artış Hızı (2007-2025)

YılNüfus (Milyon)Artış Hızı (‰)
2025
86,1		4,6
2024
85,7		3,4
2023
85,4		1,1
2022
85,3		7,1
2021
84,7		12,7
2020
83,6		5,5
2019
83,2		13,9
2018
82,0		14,7
2017
80,8		12,4
2016
79,8		13,5
2015
78,7		13,4
2014
77,7		13,3
2013
76,7		13,7
2012
75,6		12,0
2011
74,7		13,5
2010
73,7		15,0
2009
72,6		14,0
2008
71,5		13,1
2007
70,6		-
Kaynak: TÜİK Verileri

İSTANBUL NÜFUSU VE ARTIŞ HIZI

Türkiye’nin kalbi İstanbul, nüfus yoğunluğunu korumaya devam ediyor. Açıklanan sonuçlara göre İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. Megakent, bu rakamla birlikte Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 18’ine ev sahipliği yapmayı sürdürdü.

Şehir genelindeki yıllık nüfus artış hızı ise binde 3,3 olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl dikkat çekici hareketlilik ilçe bazlı verilerde yaşandı.

İstanbul İlçeleri Nüfus ve Yıllık Artış Hızı (2025)

Toplam İstanbul Nüfusu: 15.754.053
İlçeNüfusArtış (‰)
Esenyurt
1.003.905		15,6
Küçükçekmece
785.270		-4,8
Pendik
752.033		3,6
Ümraniye
728.913		1,5
Bağcılar
707.635		-8,4
Bahçelievler
539.035		-38,3
Başakşehir
536.797		30,9
Sultangazi
529.306		-6,2
Maltepe
525.044		0,2
Üsküdar
514.294		2,6
Sancaktepe
507.500		10,7
Gaziosmanpaşa
478.395		-3,2
Kartal
475.630		-0,5
Kadıköy
458.573		-7,9
Kağıthane
446.420		3,6
Avcılar
440.663		-0,6
Eyüpsultan
425.216		10,7
Beylikdüzü
422.988		18,4
Esenler
419.878		-8,9
Ataşehir
412.125		-6,6
Sultanbeyli
378.908		26,0
Arnavutköy
358.469		38,7
Fatih
351.786		-7,6
Sarıyer
344.883		6,7
Çekmeköy
315.959		29,6
Tuzla
313.865		40,5
Büyükçekmece
283.239		9,6
Zeytinburnu
275.471		-10,4
Bayrampaşa
272.978		17,3
Şişli
261.959		-4,2
Güngören
251.242		-52,7
Beykoz
246.833		5,7
Silivri
240.029		33,4
Bakırköy
218.204		-7,7
Beyoğlu
215.991		-3,2
Beşiktaş
165.895		-8,2
Çatalca
81.143		9,2
Şile
50.090		23,3
Adalar
17.489		29,6
Kaynak: TÜİK Verileri

İSTANBUL'UN EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇESİ: TUZLA

2025 yılı verilerinde en büyük sürprizi İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Tuzla yaptı. Sanayi ve yerleşim alanlarının iç içe olduğu ilçe, nüfus artış hızında İstanbul’un diğer tüm ilçelerini geride bıraktı.

Tuzla’nın nüfusu, sadece bir yıl içinde 12 bin 465 kişi artarak toplamda 313 bin 865 kişiye ulaştı.

TÜİK verilerine göre Tuzla’nın yıllık nüfus artış hızı binde 40,5 (yaklaşık yüzde 4) olarak hesaplandı. Bu oran, Tuzla’yı İstanbul’daki ilçeler arasında "en yüksek nüfus artış hızına sahip ilçe" konumuna taşıdı.

TÜİK’ten son rakamlar: Türkiye nüfusu kaç oldu?TÜİK’ten son rakamlar: Türkiye nüfusu kaç oldu?

ZİRVENİN TAKİPÇİLERİ: ARNAVUTKÖY VE SİLİVRİ

İstanbul’da nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu diğer ilçeler ise Avrupa Yakası’ndan çıktı. Tuzla’nın liderliğinde şekillenen listede sıralama şu şekilde oluştu:

  • Tuzla: Binde 40,5 artış hızı ile birinci.
  • Arnavutköy: Binde 38,7’lik nüfus artış hızıyla İstanbul’un en hızlı büyüyen ikinci ilçesi oldu.
  • Silivri: Şehrin batı ucunda yer alan Silivri, binde 33,4’lük artış oranıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

TÜİK’in 2025 verileri, İstanbul’daki nüfusun merkezden çeperlere ve gelişmekte olan ilçelere doğru kaydığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

