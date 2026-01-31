Tuğyan Güllü cinayetini itiraf eden Sultan'ı dövmüş! Cezaevindeki son durumu da ortaya çıktı

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü, olay günü yapılan polis ve bilirkişi incelemesiyle “cinayet” şüphesiyle değerlendirildi.

Camdan dışarı bakarken, kızı tarafından kaldırılıp aşağı atıldığı iddia edilen Güllü’nün sol baldırındaki morluğun, pencerenin pervazına çarpması sonucu oluştuğu tespit edildi.

Güllü'nün düştüğü sırada odada olan Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu cinayeti itiraf etti. Ulu, Tuğyan'ın Güllü'yü iterken gördüğünü anlattı.

TUĞYAN SULTAN'I DÖVMÜŞ

Tuğyan Ülkem Gülter’in daha önce sevgilisi nedeniyle Sultan Nur Ulu’yu feci şekilde dövdüğü belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Sultan’ın yaşanan kavga sonrası Tuğyan'dan korktuğu, olay sonrası ise bu kez Tuğyan'ın Sultan'ın gerçeği bilip itiraf edeceği için endişe duymaya başladığı bildirildi.

Sultan Nur Ulu’nun telefonda söylediği “Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim” cümlesi ses kaydıyla dosyaya eklendi.

Bilirkişi raporuna göre Güllü, pencereye bakarken bacaklarından tutulup itildi. Otopside, sol arka baldırda tespit edilen morluğun da bu sırada pencerenin pervazına çarpmasıyla oluştuğu belirtildi. Ancak tırnak aralarında boğuşma izine rastlanmadı.

CEZAEVİNDEKİ SON DURUMU

Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in önce Gebze, ardından Marmara Cezaevi’ne sevk edildiği, kadın koğuşuna alıştığı ancak annesinin ölümü hakkında konuşmak istemediği öğrenildi. İfadelerinde ise herhangi bir itiraf yer almadı.

Güllü'nün ölümünde tartışma yaratan ek rapor için kritik değerlendirme

SAVCILIK SORUŞTURMAYI İLMEK İLMEK ÖRMÜŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı iki savcıyla birlikte özel olarak yürüttü. Olay günü evde bulunan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, şüpheli olarak görülse de gözaltına alınmadı. Savcılık, daha fazla somut delil toplanabilmesi amacıyla her iki kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Tuğyan Gülter, şüphe çekmemesi için Yalova’ya çağrıldı ve 3 kez müşteki olarak ifade verdi. Sultan Nur Ulu ise tanık sıfatıyla dinlendi. Tuğyan’ın ifadelerinde çelişkiler tespit edildi. İki isim, 9 Aralık’ta kaçma hazırlığı içindeyken yakalandı. Bu kez sanık sıfatıyla sorgulanan Tuğyan tutuklandı. Sultan Nur Ulu, Güllü’nün itilerek öldürüldüğünü itiraf etti ve hakkında ev hapsi kararı verildi.