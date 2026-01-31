Güllü'nün ölümünde tartışma yaratan ek rapor için kritik değerlendirme

Güllü'nün ölümünde tartışma yaratan ek rapor için kritik değerlendirme
Yayınlanma:
Arabesk sanatçısı Güllü’nün pencereden düşerek ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu tartışma yarattı. Raporda, düşmenin dış bir kuvvetle gerçekleşmiş olabileceği ve sırtüstü düşüş tespiti yer almıştı. Rapor ile tanık Sultan Nur Ulu’nun “cinayet” iddiasının teknik olarak çelişmediğini belirtildi.

Arabeskin sevilen ismi Güllü adıyla tanınan Gül Tut’un “pencereden düşerek” hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan ek bilirkişi raporu kafaları karıştırdı. Soruşturma ile ilgili aktarılan bilgilere göre, Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ile ek bilirkişi raporunun çelişmediği söylendi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu, olayın cinayet olduğunu öne sürmüştü. Ulu, ifadesinde Tuğyan’ın annesi Güllü’yü bacaklarından tutarak pencereden attığını iddia etmişti.

Dosyaya giren ek bilirkişi raporunda ise Güllü’nün düşerken pencereden dışarıya bakar pozisyonda değil, sırtüstü düştüğüne dair tespitler yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU SULTAN'IN İFADESİ İLE ÇELİŞMİYORMUŞ

Savcılığın, bilirkişi raporundaki teknik veriler ile tanık Sultan’ın beyanlarını birlikte değerlendirdiği belirtiliyor.

Sabah’ın haberine göre, Sultan’ın “Güllü itilme anında pencereye dönüktü” yönündeki ifadesinin, olayın fiziksel gelişimiyle çelişmediği kaydediliyor. Güllü’nün arkasından bacaklarından tutulduğu sırada refleksle kendini odaya çevirmiş olabileceği ve pencere kenarına tutunma çabasının doğal bir savunma refleksi olarak değerlendirilebileceği aktarılıyor.

Güllü'nün oğlundan Tuğyan'ın avukatına zehir zemberek sözler! "Sana bunları söyleten kim?"Güllü'nün oğlundan Tuğyan'ın avukatına zehir zemberek sözler! "Sana bunları söyleten kim?"

Bilirkişi raporunda ayrıca düşmenin dış bir kuvvetle gerçekleşmiş olabileceğine dair teknik tespitlerin de yer aldığı ifade ediliyor.

Ancak yalnızca belirli bölümlerin esas alınarak yapılan yorumların kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olduğu vurgulanıyor.

Yetkililer, soruşturmanın sadece bir ifade ya da rapora dayanmadığını, tüm bulgular ışığında nihai değerlendirmenin yapılacağını belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Sigaraya yeni yasaklarda detaylar belli oldu
Sigaraya yeni yasaklarda detaylar belli oldu
Uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Kemik sesi otoyolda yankılanmıştı
Uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Kemik sesi otoyolda yankılanmıştı
Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü 6 yaralı var!
Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü 6 yaralı var!