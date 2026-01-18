Trenin çarptığı engelli çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Elazığ Palu'da zihinsel engelli Muhammet Bahçeci, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde, 16 yaşındaki zihinsel engelli Muhammet Bahçeci; hemzemin geçitte tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA TREN ÇARPTI

Tatvan'dan Elazığ istikametine doğru ilerleyen tren, hemzemin geçide yaklaşık 50 metre mesafede raylardan karşıya geçmek isteyen Muhammet Bahçeci'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ MUHAMMET HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce yapılan incelemede zihinsel engelli 16 yaşındaki Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Bahçeci’nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

