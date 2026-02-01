Trakya için ‘kar yağışı’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya genelini ilgilendiren önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı. Açıklamada, bölgede etkili olması beklenen yağışların ve soğuk havanın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

YAĞIŞLAR YAĞMURLA BAŞLAYACAK, KARA DÖNECEK

Yapılan değerlendirmelere göre Trakya’da yağışların ilk etapta yağmur şeklinde başlayacağı, ancak yarın sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği bildirildi. Özellikle Edirne’nin güney kesimleri başta olmak üzere il genelinde, Tekirdağ’ın kuzey ve batı ilçeleri olan Saray, Kapaklı, Çerkezköy, Ergene, Hayrabolu ve Malkara’da kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ’NİN KUZEYİ RİSK ALTINDA

Uyarıda ayrıca Kırklareli’nin kuzey kesimleri için de dikkat çekici ifadeler yer aldı. Kırklareli merkez ile birlikte Kofcaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere 10 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşabileceği belirtildi. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olacağı tahmin ediliyor.