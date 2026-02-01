Trafik terörü: Cipin camını kırıp kadına saldırdı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bağlı Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 23. 00 sıralarında meydana gelen olayda, bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple kadın sürücüyle tartışma yaşadı.

SÜRÜCÜYE SALDIRIP ARACININ CAMINI KIRDI!

Tartıştığı kadın sürücünün cipine saldıran saldırgan, dirseğiyle şoför kapısının camını kırdı. Daha sonra elini içeri sokarak kapıyı açtı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Yaşanan olay, trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kadın sürücünün yaşadığı korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı.

Polis ekipleri tarafından, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.



