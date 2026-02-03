Trafiğe çıkacaklar dikkat! Ankara'da bu yollar kapatılacak

Trafiğe çıkacaklar dikkat! Ankara'da bu yollar kapatılacak
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu akşam başlayacak olan yol çalışması nedeniyle Turgut Özal Bulvarı bağlantı yollarının trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 3 Şubat Salı günü akşam saatlerinde başlayacak olan yol çalışması sebebiyle Turgut Özal Bulvarı (Samsun Yolu) bağlantı yollarının geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.

TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT

Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı U dönüşü yapım işi kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle, 3 Şubat Salı günü saat 21.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı (Samsun Yolu) bağlantı yolları geçici olarak trafiğe kapatılacak.

yol.jpg

Bozcaada’da heyelan: Yol trafiğe kapandıBozcaada’da heyelan: Yol trafiğe kapandı

5 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

ABB'den yapılan açıklamada yol çalışmasının 5 Şubat Perşembe günü saat 05.00'te tamamlanmasının beklendiği belirtildi:

"Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı U dönüşü yapım işi kapsamında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle 03.02.2026 Salı günü saat 21.00 itibarıyla Turgut Özal Bulvarı (Samsun Yolu) bağlantı yolları geçici olarak trafiğe kapatılacaktır.

Söz konusu çalışmaların 05.02.2026 Perşembe günü saat 05.00 itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!
Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!
Kocaeli’de yağış etkisi: Barajlarda su seviyesi yükseldi
Kocaeli’de yağış etkisi: Barajlarda su seviyesi yükseldi
Kuş yuvasını düşürüp parçalamışlardı: Çocuklar hakkında ev hapsi
Kuş yuvasını düşürüp parçalamışlardı: Çocuklar hakkında ev hapsi