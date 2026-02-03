Trafiğe çıkacaklar dikkat! Ankara'da bu yollar kapatılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 3 Şubat Salı günü akşam saatlerinde başlayacak olan yol çalışması sebebiyle Turgut Özal Bulvarı (Samsun Yolu) bağlantı yollarının geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.
TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT
Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı U dönüşü yapım işi kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle, 3 Şubat Salı günü saat 21.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı (Samsun Yolu) bağlantı yolları geçici olarak trafiğe kapatılacak.
5 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK
ABB'den yapılan açıklamada yol çalışmasının 5 Şubat Perşembe günü saat 05.00'te tamamlanmasının beklendiği belirtildi:
"Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı U dönüşü yapım işi kapsamında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle 03.02.2026 Salı günü saat 21.00 itibarıyla Turgut Özal Bulvarı (Samsun Yolu) bağlantı yolları geçici olarak trafiğe kapatılacaktır.
Söz konusu çalışmaların 05.02.2026 Perşembe günü saat 05.00 itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.
Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur."
