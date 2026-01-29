Trabzonlu imam depremi horona bağladı: Gülüp eğlenirken sınırı aşmışlar!

Trabzon'da geçtiğimiz salı günü 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ortahisar açıklarında meydana gelen deprem kentte endişeye neden olurken, Trabzon Din Görevlileri Derneği Başkanı İmam Ali İhsan Karaman, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Depremin bölgede yapılan eğlenceler nedeniyle olduğunu belirten Karaman, "Gülüp eğlenirken sınırı aşan, haramı hafife alan, Allah’ı unutan bir hayat bize yakışmaz" dedi.

DEPREMİN NEDENİ HORONMUŞ

Karadeniz'in Trabzon Ortahisar açıklarında 27 Ocak Salı günü saat 23.15 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi. Sarsıntı Trabzon'un yanı sıra Rize, Gümüşhane ve Giresun'da da hissedildi.

Yurttaşların panik olmasına yol açan deprem ile ilgili Trabzon Din Görevlileri Derneği Başkanı İmam Ali İhsan Karaman'dan tepki çeken bir değerlendirme geldi.

Trabzon Din Görevlileri Derneği Başkanı İmam Ali İhsan Karaman'ın sosyal medya paylaşımı

"BU SARSINTILAR ‘KENDİNİZE GELİN’ ÇAĞRISIDIR"

Depremi Uzungöl Kar Şenliği'ne bağlayan Karaman, "Üç gün Uzungöl’de eğlence, horon; hemen ardından Trabzon’da 3.6’lık sarsıntı… Elbette her deprem Allah’ın bir kanunudur; fakat mümin için böyle hadiseler aynı zamanda bir ibret ve uyarıdır" diyerek şu paylaşımda bulundu:

"Mübarek aylardayız. Gülüp eğlenirken sınırı aşan, haramı hafife alan, Allah’ı unutan bir hayat bize yakışmaz. Bu sarsıntılar ‘kendinize gelin’ çağrısıdır. Dönüş O’nadır. Tevbe, edep ve istikamet vaktidir."

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATTI

Karaman'ın söz konusu ifadelerine kamuoyundan 'bilim dışı', 'yaşam tarzına müdahale' tepkisi geldi.

Haber 61'de yer alan habere göre; Karaman, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.