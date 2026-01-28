Trabzon'da oldu: "Beni dolandırdılar" dedi fotoğraflarını üst geçide astı

Yayınlanma:
Trabzon'da kimliği belirsiz kişi, iş yaptığı şahısların kendisini dolandırıldığını iddia edip, söz konusu kişilerin fotoğraf, açık isim ve iletişim numaralarını afişe bastırarak, kent merkezindeki viyadüğe astı.

Kentte kimliği belirsiz kişi, yaptığı iş karşılığında parasını alamadığı belirtip, 3 kişinin kendisini dolandırdığını öne sürdü.

dolandirici-11.jpg

Dolandırıcıların ‘görev’ yöntemi ortaya çıktı: 14 milyon lira çaldılarDolandırıcıların ‘görev’ yöntemi ortaya çıktı: 14 milyon lira çaldılar

Bu kişi, daha sonra hazırlattığı "Dikkat bu adam dolandırıcı" yazılı afişi, gece saatlerinde Tanjant yolundaki viyadük demirlerine astı.

dolandirici-10.jpg

"450 BİN TL ALACAĞIMI ÖDEMİYORLAR"

Sabah saatlerinde viyadükte asılı afişi gören yaya ve sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Üzerinde dolandırdığını iddia ettiği kişilerin fotoğraf, açık isim ve iletişim numaralarının yanı sıra WhatsApp konuşmalarının da yer aldığı "Bu afişteki kişilere iş yaptım. 4 aydır beni dolandırıyorlar. 450 bin TL alacağımı ödemiyorlar" yazılı afiş, polis ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

dolandirici-8.jpg

Kaynak:DHA

Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
Türkiye
Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken avukatına da hapis cezası
Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken avukatına da hapis cezası
Buzağı hırsızları kıskıvrak yakalandı!
Buzağı hırsızları kıskıvrak yakalandı!
Eski damadı kurşun yağdırmıştı! Gözyaşları içinde toprağa verildi
Eski damadı kurşun yağdırmıştı! Gözyaşları içinde toprağa verildi