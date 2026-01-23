Dolandırıcıların ‘görev’ yöntemi ortaya çıktı: 14 milyon lira çaldılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yatırım vaadiyle 756 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan soruşturmada, bir video paylaşım platformu üzerinden 'görev' adı altında düzenlenen dolandırıcılık yöntemi tespit edildi.

14,8 MİLYON LİRALIK VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalar, bu yöntemle ülke genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiğini ve toplamda 14 milyon 825 bin 736 lira haksız kazanç elde edildiğini gösterdi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kimlikleri belirlenen 29 şüpheli için Kayseri merkez olmak üzere Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aynı anda operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan tüm şüpheliler gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, 18'i mahkemeye çıkarıldı. Yapılan duruşmalar sonucunda 8 şüpheli tutuklanma kararı alındı. Kalan 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.