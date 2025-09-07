Trabzon sağanağa teslim oldu: Hayat durdu, yollar kilitlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi, öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağışın esiri oldu. Dakikalar içinde kentin en işlek caddelerini göle çeviren yağış, günlük hayatı adeta felç ederken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde aniden başlayan sağanak, günlük koşuşturmacanın ortasındaki Trabzonluları hazırlıksız yakaladı. Yağışın şiddetiyle kısa sürede cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluşurken, rögar kapakları taşan suları tahliye etmekte yetersiz kaldı.

Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar, bir anda kendilerini bir kaosun içinde buldu. Kimileri şemsiyelerine sarılarak ilerlemeye çalışırken, pek çoğu da en yakın dükkanlara ve saçak altlarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Yağış, şehirde bir anda hareketli bir insan manzarası oluşturdu.

Yağışın en büyük etkilerinden biri de trafikte görüldü. Şehrin can damarı olan Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü ve yolların suyla kaplandığı güzergahta trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

