TOKİ'nin inşa ettiği 'deprem' konutları su altında kaldı!

Yayınlanma:
Diyarbakır’daki TOKİ 3. Etap konutlarında terfi merkezi arızaları nedeniyle bazı bloklarda günlerdir elektrik, su ve doğalgaz kesintisi yaşanıyor. Soğuk kış günlerinde temel hizmetlerden mahrum kalan site sakinleri, yetkililerin bir an önce sorunu çözmesini istiyor.

Diyarbakır’da deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutlarında yaşanan aksaklıklar, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Bağlar ilçesinin Oğlaklı Mahallesi’nde yer alan TOKİ 3. Etap yerleşkesinde meydana gelen teknik arızalar, site sakinlerini adeta çaresiz bıraktı. İddialara göre, terfi merkezlerinde oluşan sorunlar nedeniyle bazı bloklarda günlerdir elektrik, su ve doğalgaz kesintisi yaşanıyor.

Firmanın başında AKP'li isim var: TOKİ inşaatında işçiler insanlık dışı koşullara isyan etti iş bıraktıFirmanın başında AKP'li isim var: TOKİ inşaatında işçiler insanlık dışı koşullara isyan etti iş bıraktı

SOĞUK HAVADA YAŞAM MÜCADELESİ

Amida Haber'de yer alan habere göre, havanın giderek soğuduğu kentte temel ihtiyaçlardan mahrum kalan vatandaşlar, özellikle geceleri büyük sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Sorunun yeni olmadığını vurgulayan site sakinleri, arızaların uzun süredir devam ettiğini ve yapılan başvurulara rağmen kalıcı bir çözüm sunulmadığını belirtti.

YETKİLİLERE TEPKİ

Mağduriyet yaşayan yurttaşlar, TOKİ yönetimi başta olmak üzere ilgili kurumlara defalarca bildirimde bulunduklarını ancak somut bir adım atılmadığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

