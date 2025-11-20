Firmanın başında AKP'li isim var: TOKİ inşaatında işçiler insanlık dışı koşullara isyan etti iş bıraktı

Hatay Defne’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen deprem konutlarında inşaat işçileri, şantiyede günlerdir su olmaması ve yemek sorununun giderek derinleşmesi üzerine iş bıraktı.

Hatay'ın Defne ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan deprem konutları inşaatında çalışan işçiler, şantiyedeki su ve yemek sorunu nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.

BirGün’den Bilge Su Yıldırım’ın haberine göre Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarına üye işçiler, şantiyede dört gündür su bulunmaması ve yemek kalitesinin son derece düşük olması üzerine eylem kararı aldı.

İŞÇİLER İNSANLIK DIŞI KOŞULLARI ANLATTI

Dev Yapı-İş İşyeri Temsilcisi Tarık Işık, şantiyedeki koşulları şu sözlerle aktardı:

"Dört gündür şantiyede su yok. Yemekler oldukça kötü, dışarıdan yemek alacak gücü olan öyle doyuruyor karnını. Şantiye o kadar kalabalık ki mola saatlerimizi ayakta yemek kuyruğunda bekleyerek geçiriyoruz. Şebeke suyu çekmiyor, elektrik sıkıntısı da devam ediyor. Böyle bir ortamda çalışmaya çabalıyoruz."

SORUNLAR ÇÖZÜLENE KADAR EYLEM SÜRECEK

Yüklenici firmanın İntaya İntes olduğu şantiyede çalışan işçiler, temel ihtiyaçların karşılanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle iş bıraktı. İşçiler, yemek, su ve dinlenme koşulları düzelene kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

BÜTÜN TOKİ ŞANTİYELERİNDE DURUM AYNI

İnşaat-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Gider ise kötü çalışma koşullarının tüm TOKİ şantiyelerinde ortak bir sorun olduğunu vurguladı:

“Kimi basına yansıyor kimisi yansımıyor, kimisinde eylem oluyor kimisinde olmuyor ama şu çok açık: TOKİ şantiyelerin hepsinin koşulları çok kötü, işçiler perişan halde. Paralar geç ödeniyor, su gelmiyor, yemek ya yenmeyecek düzeyde kötü ya da hiç yok. Yetkililer görüşmeye geliyor ama yalnızca ‘Eylem yapmayın’ demek için, işçilerin sesini, taleplerini duyduklarından, gördüklerinden değil. Dolayısıyla Defne’de yaşananları yalnızca bu TOKİ şantiyesine özgü, münferit bir vaka gibi görmek büyük resmi ıskalamak olur.”

HATAY’IN TAMAMI DÜNÜRÜN

İşçileri insanlık dışı koşullarda çalışmaya mahkûm eden yüklenici firma AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve eski Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın dünürü Mehmet Çeker’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda faaliyet gösteriyor.

ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞ

Çeker’in oğlu Abdullah Çeker, 2007’de Yazıcı’nın kızı Esra Yazıcı’yla evlenmiş, nikâh şahitliğini de o dönem başbakan olan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapmıştı.

İHALELERİN SONU GELMİYOR

Defne’deki 1326 konut ve bir ticaret merkezi işi için 3 Ocak 2025’te çıkılan 3 milyar 233 milyon TL’lik ihaleyi alan İntaya İntes’in Hatay’da aldığı ihaleler bununla sınırlı değil. TOKİ inşaatının yükleniciliğini üstlenen firma, aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin adrese teslim ihaleler için kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen 21b pazarlık usulüyle 23 Mayıs 2023’te “Hatay ili Antakya İlçesi 6’ıncı Bölge 2’inci Etap 1502 Adet Konut İnşaatıyla Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için düzenlediği ihaleyi de 2 milyar 879 milyon TL’ye aldı.

Yine Antakya’da TOKİ kapsamında yapılacak 1488 konut için ihale de 2 milyar 929 milyon TL’ye İntaya İntes’e verilmişti.