TOKİ'de 9 il için kura takvimi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, bugün Erzincan'da bin 760 konutun kura çekimiyle tamamlandı. Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 konutun kurası çekildi.

"45 BİN 909 KONUTUMUZUN DAHA HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaştı.

Kurum, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" dedi.

Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 4️⃣5️⃣ bin 9️⃣0️⃣9️⃣ konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız.#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/lk27ozmS4g — Murat KURUM (@murat_kurum) January 18, 2026

9 İL İÇİN KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734, Tokat'ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380, Sivas'ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da bin 676 konut için kura çekimi yapılacak.