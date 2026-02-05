TOKİ Kura çekiliş takvimi 9-16 Şubat
TOKİ ŞUBAT 9-16 2026 KURA TAKVİMİ
TOKİ çekilişleri devam ediyor... Bugün 5 Şubat'ta 6 yeni il için kura tarihi belirlendi. İşte Şubat ayının ilk haftası kura çekilişi yapılacak iller:
- YOZGAT - 9 ŞUBAT - 2 BİN 588 KONUT
- ÇANKIRI - 11 ŞUBAT - BİN 753 KONUT
- BOLU - 12 ŞUBAT - BİN 950 KONUT
- ESKİŞEHİR - 16 ŞUBAT - 6 BİN 055 KONUT
- ÇORUM - AÇIKLANMADI - 2 BİN 867 KONUT
- KÜTAHYA - AÇIKLANMADI - 3 BİN 592 KONUT
YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Yozgat TOKİ kura çekilişi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11:00'de Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda yapılacak, 2 bin 588 konut verilecek.
ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çankırı TOKİ kura çekilişi 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00'de Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi Toplantı Salonu'nda yapılacak, bin 753 konut verilecek.
BOLU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Bolu TOKİ kura çekilişi 12 Şubat Perşembe günü saat 11:00'de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak, bin 950 konut verilecek.
ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Eskişehir TOKİ kura çekilişi 16 Şubat Pazartesi günü saat 11:00'de Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak, 6 bin 055 konut verilecek.
ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çorum TOKİ kura çekilişi 9-15 Şubat haftası gerçekleştirilecek, kesin tarih, saat, ve konum bilgisi henüz paylaşılmadı.
KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Kütahya TOKİ kura çekilişi 9-15 Şubat haftası gerçekleştirilecek, kesin tarih, saat, ve konum bilgisi henüz paylaşılmadı.