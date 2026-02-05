TOKİ Kura çekiliş takvimi 9-16 Şubat

TOKİ Kura çekiliş takvimi 9-16 Şubat
Yayınlanma:
Ev Sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde kura çekilişleri devam ediyor. Şubat ayının ikinci haftası için TOKİ kura tarihleri, yerleri ve zamanları açıklandı! Önümüzdeki hafta 6 ilde kura çekilişi yapılacak!

TOKİ ŞUBAT 9-16 2026 KURA TAKVİMİ

TOKİ çekilişleri devam ediyor... Bugün 5 Şubat'ta 6 yeni il için kura tarihi belirlendi. İşte Şubat ayının ilk haftası kura çekilişi yapılacak iller:

  • YOZGAT - 9 ŞUBAT - 2 BİN 588 KONUT
  • ÇANKIRI - 11 ŞUBAT - BİN 753 KONUT
  • BOLU - 12 ŞUBAT - BİN 950 KONUT
  • ESKİŞEHİR - 16 ŞUBAT - 6 BİN 055 KONUT
  • ÇORUM - AÇIKLANMADI - 2 BİN 867 KONUT
  • KÜTAHYA - AÇIKLANMADI - 3 BİN 592 KONUT

YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yozgat TOKİ kura çekilişi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11:00'de Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda yapılacak, 2 bin 588 konut verilecek.

ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çankırı TOKİ kura çekilişi 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00'de Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi Toplantı Salonu'nda yapılacak, bin 753 konut verilecek.

BOLU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bolu TOKİ kura çekilişi 12 Şubat Perşembe günü saat 11:00'de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak, bin 950 konut verilecek.

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Eskişehir TOKİ kura çekilişi 16 Şubat Pazartesi günü saat 11:00'de Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak, 6 bin 055 konut verilecek.

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çorum TOKİ kura çekilişi 9-15 Şubat haftası gerçekleştirilecek, kesin tarih, saat, ve konum bilgisi henüz paylaşılmadı.

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kütahya TOKİ kura çekilişi 9-15 Şubat haftası gerçekleştirilecek, kesin tarih, saat, ve konum bilgisi henüz paylaşılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

