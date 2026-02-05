TOKİ Kura çekiliş takvimi 9-16 Şubat

Ev Sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde kura çekilişleri devam ediyor. Şubat ayının ikinci haftası için TOKİ kura tarihleri, yerleri ve zamanları açıklandı! Önümüzdeki hafta 6 ilde kura çekilişi yapılacak!