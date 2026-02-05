KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Kahramanmaraş'ta TOKİ kura çekilişi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi KSÜ Yunus Emre Kongre Ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Adres:

Avşar Yerleşkesi Batı Çevre Yolu Bulvarı No:251/J46050, 46050 Onikişubat/Kahramanmaraş

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

KAHRAMANMARAŞ’TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?

Paylaşılan proje listesine göre Kahramanmaraş’ta konut dağılımı şöyle:

SIRA

NO İLÇE /

PROJE ADI KONUT

SAYISI 1 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ

(DULKADİROĞLU,ONİKİŞUBAT) 4800 2 AFŞİN 600 3 ANDIRIN 50 4 ÇAĞLAYANCERİT 30 5 EKİNÖZÜ 35 6 ELBİSTAN 1500 7 GÖKSUN 180 8 NURHAK 250 9 PAZARCIK 400 10 TÜRKOĞLU 350 TOPLAM 8195

KAHRAMANMARAŞ'TA TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’de n başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma Osmaniye’de yapılacak.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu