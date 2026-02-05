TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi - Canlı İzle

TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi - Canlı İzle
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kahramanmaraş’da yapılacak toplam 8 bin 195 konutun kura çekimi 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler sorgu ekranlarında ilan edilecek.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Kahramanmaraş'ta TOKİ kura çekilişi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi KSÜ Yunus Emre Kongre Ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Adres:

Avşar Yerleşkesi Batı Çevre Yolu Bulvarı No:251/J46050, 46050 Onikişubat/Kahramanmaraş

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

KAHRAMANMARAŞ’TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?

Paylaşılan proje listesine göre Kahramanmaraş’ta konut dağılımı şöyle:

SIRA
NO		İLÇE /
PROJE ADI		KONUT
SAYISI
1KAHRAMANMARAŞ MERKEZ
(DULKADİROĞLU,ONİKİŞUBAT)		4800
2AFŞİN600
3ANDIRIN50
4ÇAĞLAYANCERİT30
5EKİNÖZÜ35
6ELBİSTAN1500
7GÖKSUN180
8NURHAK250
9PAZARCIK400
10TÜRKOĞLU350
TOPLAM8195

KAHRAMANMARAŞ'TA TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma Osmaniye’de yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

