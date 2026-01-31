TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu
Yayınlanma:
Ev Sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde kura çekilişleri devam ediyor. Şubat ayının ilk haftası için TOKİ kura tarihleri, yerleri ve zamanları açıklandı! Bu hafta 7 ilde toplam 24 bin 078 konut hak sahiplerini bulacak.

TOKİ ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ

TOKİ çekilişleri devam ediyor... Bugün 31 Ocak'ta çekilen Samsun, Bartın ve Nevşehir kuralarından sonra 7 yeni il için kura tarihi belirlendi. İşte Şubat ayının ilk haftası kura çekilişi yapılacak iller:

  • ELAZIĞ - 2 Şubat - 3 bin 825 konut
  • KAYSERİ - 3 Şubat - 7 bin 652 konut
  • KIRŞEHİR - 4 Şubat - Bin 633 konut
  • AFYONKARAHİSAR - 5 Şubat - 4 bin 370 konut
  • OSMANİYE - 6 Şubat - 2 bin 990 konut
  • ZONGULDAK - 7 Şubat - Bin 872 konut
  • KIRIKKALE - 8 Şubat - Bin 736 konut

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Elazığ TOKİ kura çekilişi 2 Şubat 2026 Pazartesi saat 11:00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak. 3 bin 825 konut sahibini bulacak.

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Kayseri TOKİ kura çekilişi 3 Şubat 2026 Salı saat 11:00'de Kayseri Ticaret Odası
Toplantı Salonu'nda yapılacak. 7 bin 652 konut hak sahipleriyle buluşturulacak.

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Kırşehir TOKİ kura çekilişi 4 Şubat Çarşamba saat 11'de yapılacak. Kura çekimim yapılacağı salon bilgisi henüz paylaşılmadı. Bin 633 konut kura ile sahiplerini bulacak.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi 5 Şubat Perşembe günü saat 11'de yapılacak. Kura çekimim yapılacağı salon bilgisi henüz paylaşılmadı. 4 bin 370 konut için kura çekilişi yapılacak.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Osmaniye TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma günü saat 11'de Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. 2 bin 990 konut hak sahiplerini bulacak.

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Zonguldak TOKİ kura çekimi 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Kura çekiminin saat kaçta ve nerede olacağı ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Bin 872 konut sahiplerini bulacak.

KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Kırıkkale TOKİ kura çekimi 8 Ocak Pazar saat 11'de Nurcami Konferans Salonu'nda yapılacak. Bin 736 konut sahibini bulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Sigaraya yeni yasaklarda detaylar belli oldu
Sigaraya yeni yasaklarda detaylar belli oldu
Uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Kemik sesi otoyolda yankılanmıştı
Uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Kemik sesi otoyolda yankılanmıştı
Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü 6 yaralı var!
Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü 6 yaralı var!