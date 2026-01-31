TOKİ ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ

TOKİ çekilişleri devam ediyor... Bugün 31 Ocak'ta çekilen Samsun, Bartın ve Nevşehir kuralarından sonra 7 yeni il için kura tarihi belirlendi. İşte Şubat ayının ilk haftası kura çekilişi yapılacak iller:

ELAZIĞ - 2 Şubat - 3 bin 825 konut

KAYSERİ - 3 Şubat - 7 bin 652 konut

KIRŞEHİR - 4 Şubat - Bin 633 konut

AFYONKARAHİSAR - 5 Şubat - 4 bin 370 konut

OSMANİYE - 6 Şubat - 2 bin 990 konut

ZONGULDAK - 7 Şubat - Bin 872 konut

KIRIKKALE - 8 Şubat - Bin 736 konut

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Elazığ TOKİ kura çekilişi 2 Şubat 2026 Pazartesi saat 11:00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak. 3 bin 825 konut sahibini bulacak.

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Kayseri TOKİ kura çekilişi 3 Şubat 2026 Salı saat 11:00'de Kayseri Ticaret Odası

Toplantı Salonu'nda yapılacak. 7 bin 652 konut hak sahipleriyle buluşturulacak.

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Kırşehir TOKİ kura çekilişi 4 Şubat Çarşamba saat 11'de yapılacak. Kura çekimim yapılacağı salon bilgisi henüz paylaşılmadı. Bin 633 konut kura ile sahiplerini bulacak.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi 5 Şubat Perşembe günü saat 11'de yapılacak. Kura çekimim yapılacağı salon bilgisi henüz paylaşılmadı. 4 bin 370 konut için kura çekilişi yapılacak.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Osmaniye TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma günü saat 11'de Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. 2 bin 990 konut hak sahiplerini bulacak.

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Zonguldak TOKİ kura çekimi 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Kura çekiminin saat kaçta ve nerede olacağı ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Bin 872 konut sahiplerini bulacak.

KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Kırıkkale TOKİ kura çekimi 8 Ocak Pazar saat 11'de Nurcami Konferans Salonu'nda yapılacak. Bin 736 konut sahibini bulacak.