TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı

Türkiye genelinde dar gelirlilerin uygun koşullarda ev sahibi olmasına yönelik başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura tarihleri açıklandı. Kura tarihleri TOKİ tarafından ilan edilecek takvime göre devam edecek.

Sosyal konut projesine en çok başvurunun yapıldığı kent

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH

TOKİ tarafından yayımlanan son kura takvimine göre listedeki kentler için verilen tarihler şu şekilde:

30 Aralık 2025: Şırnak - Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt - Van

6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı

7 Ocak 2026: Batman ve Iğdır

8 Ocak 2026: Bitlis ve Kars

9 Ocak 2026: Muş ve Ardahan

10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl

11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli

5 Şubat Ankara

11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa

12 Şubat 2026 Bolu

13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale

16 Şubat 2026 Edirne

17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli

20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli

22 Şubat 2026 Afyonkarahisar

24 Şubat 2026 Uşak

25 Şubat 2026 Isparta

26 Şubat 2026 Burdur

27 Şubat 2026 Denizli

3 Mart 2026 Muğla

4 Mart 2026 Aydın

5 Mart 2026 Manisa

6 Mart 2026 İzmir

9–12 Mart 2026 İstanbul

EN FAZLA BAŞVURU NEREDEN YAPILDI?

Dün kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye toplam başvuru sayısının 5 milyon 242 bin olduğunu ve en çok başvuru yapılan kentin de 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul olduğunu duyurmuştu.

Kurum başvuru sayılarını açıklamasının ardından "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" dedi.