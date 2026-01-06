TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı

Yayınlanma:
Türkiye genelinde 500 bin konut projesi kapsamında İstanbul, Ankara ve birçok kent için kura tarihleri açıklandı. İstanbul için çekilecek kuranın tarihi 9–12 Mart 2026 İstanbul olurken Ankara için kura tarihi 5 Şubat olarak açıklandı.

Türkiye genelinde dar gelirlilerin uygun koşullarda ev sahibi olmasına yönelik başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura tarihleri açıklandı. Kura tarihleri TOKİ tarafından ilan edilecek takvime göre devam edecek.

Sosyal konut projesine en çok başvurunun yapıldığı kentSosyal konut projesine en çok başvurunun yapıldığı kent

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH

TOKİ tarafından yayımlanan son kura takvimine göre listedeki kentler için verilen tarihler şu şekilde:

  • 30 Aralık 2025: Şırnak - Hakkari
  • 5 Ocak 2026: Siirt - Van
  • 6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı
  • 7 Ocak 2026: Batman ve Iğdır
  • 8 Ocak 2026: Bitlis ve Kars
  • 9 Ocak 2026: Muş ve Ardahan
  • 10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl
  • 11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli
  • 5 Şubat Ankara
  • 11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa
  • 12 Şubat 2026 Bolu
  • 13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir
  • 15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
  • 16 Şubat 2026 Edirne
  • 17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
  • 18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
  • 20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
  • 22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
  • 24 Şubat 2026 Uşak
  • 25 Şubat 2026 Isparta
  • 26 Şubat 2026 Burdur
  • 27 Şubat 2026 Denizli
  • 3 Mart 2026 Muğla
  • 4 Mart 2026 Aydın
  • 5 Mart 2026 Manisa
  • 6 Mart 2026 İzmir
  • 9–12 Mart 2026 İstanbul

yeni-proje-76.jpg

EN FAZLA BAŞVURU NEREDEN YAPILDI?

Dün kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye toplam başvuru sayısının 5 milyon 242 bin olduğunu ve en çok başvuru yapılan kentin de 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul olduğunu duyurmuştu.

Kurum başvuru sayılarını açıklamasının ardından "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

