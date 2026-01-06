Sosyal konut projesine en çok başvurunun yapıldığı kent

Türkiye genelinde dar gelirlilerin uygun koşullarda ev sahibi olmasına yönelik iktidarın "Yüzyılın Konut Projesi" olarak açıkladığı konut projesinde başvurular Aralık ayının 19'unda sona erdi.

500 bin konutluk projede hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri ilk olarak deprem bölgesinde başlatıldı. Bugün Mardin ve Ağrı'da çekilecek olan kuranın ardından yarın Batman'da kuralar çekilecek. İstanbul'da ise kura takvimi henüz netleşmedi.

500 bin sosyal konut için kura çekimi başladı!

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Dün Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın yaptığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye toplam başvuru sayısının 5 milyon 242 bin olduğunu belirtti.

Kurum, projeye en çok başvurunun 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul’dan yapıldığını, Ankara’dan 287 bin 094 ve İzmir’den 221 bin 921 başvuru yapıldığını ifade etti.

Kura çekim tarihinin 29 Aralık'ta başladığını hatırlatan Kurum, "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" ifadelerini kullandı.