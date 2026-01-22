TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Yayınlanma:
Güncelleme:
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ başvuru süresi sona ererken, kurada adı çıkmayan ve ev sahibi olma hakkı kazanamayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 000 TL’yi ne zaman ve nasıl geri alacaklarını araştırıyor. Peki TOKİ iadesi nasıl alınır, TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut hamlesi, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura aşamasıyla birlikte vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

TOKİ’nin il il gerçekleştirdiği kura çekimlerinde adı listede yer almayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL başvuru bedelini nasıl ve ne zaman geri alabileceklerini araştırmaya başladı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLİYOR MU​?

TOKİ projelerine başvuru sırasında yatırılan başvuru bedellerinin iadesi, genellikle kura çekiminin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde başlatılıyor.

TOKİ PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasını takiben çoğunlukla 5 iş günü ile 1 hafta arasında, başvuruyu yaptıkları banka şubeleri veya bankaların ilgili kanalları üzerinden iade işlemlerini alabiliyor.

TOKİ İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

EMLAK KREDİ BANKASI TOKİ İADESİ ALMA

Emlak kredi bankasından iadenizi almak için bu ekranı kullanabilirsiniz.

HALK BANKASI TOKİ İADESİ ALMA

Başvuru yapılan bankanın herhangi bir şubesine şahsen başvurarak iade talebinde bulunulabilirken Halkbank gibi bankalar, TOKİ başvuru ücreti iadeleri için özel online ekranlar sunarak süreci daha da kolaylaştırıyor.

Halk bankasından iadenizi almak için bu ekranı kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TOKİ İADESİ ALMA

Mobil bankacılık üzerinden işleminizi yapabilirsiniz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

