Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut hamlesi, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura aşamasıyla birlikte vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

TOKİ’nin il il gerçekleştirdiği kura çekimlerinde adı listede yer almayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL başvuru bedelini nasıl ve ne zaman geri alabileceklerini araştırmaya başladı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLİYOR MU​?

TOKİ projelerine başvuru sırasında yatırılan başvuru bedellerinin iadesi, genellikle kura çekiminin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde başlatılıyor.

ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

TOKİ PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasını takiben çoğunlukla 5 iş günü ile 1 hafta arasında, başvuruyu yaptıkları banka şubeleri veya bankaların ilgili kanalları üzerinden iade işlemlerini alabiliyor.

TOKİ İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

EMLAK KREDİ BANKASI TOKİ İADESİ ALMA

Emlak kredi bankasından iadenizi almak için bu ekranı kullanabilirsiniz.

HALK BANKASI TOKİ İADESİ ALMA

Başvuru yapılan bankanın herhangi bir şubesine şahsen başvurarak iade talebinde bulunulabilirken Halkbank gibi bankalar, TOKİ başvuru ücreti iadeleri için özel online ekranlar sunarak süreci daha da kolaylaştırıyor.

Halk bankasından iadenizi almak için bu ekranı kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TOKİ İADESİ ALMA

Mobil bankacılık üzerinden işleminizi yapabilirsiniz.