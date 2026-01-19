Erzincan TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr

e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Bu ekranlar üzerinden;

Asil liste

Yedek liste

Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Erzincan TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Erzincan genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçe üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Erzincan’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şöyle:

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ’nin ilan edeceği tarihlerde sözleşme imzalama sürecine davet edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

Erzincan TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

%10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar: