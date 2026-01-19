ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI: ASİL VE YEDEK LİSTELER
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzincan için gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte, Erzincan genelinde yapılacak sosyal konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlandı.

Erzincan TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor:

  • TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr

  • e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr

  • Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Bu ekranlar üzerinden;

  • Asil liste

  • Yedek liste

Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Erzincan TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Erzincan genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçe üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Erzincan’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şöyle:

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez

800

Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla

Çayırlı

47

Çayırlı Kura Sonucu İçin Tıkla

İliç

120

İliç Kura Sonucu İçin Tıkla

Kemah

40

Kemah Kura Sonucu İçin Tıkla

Kemaliye

50

Kemaliye Kura Sonucu İçin Tıkla

Otlukbeli

90

Otlukbeli Kura Sonucu İçin Tıkla

Refahiye

200

Refahiye Kura Sonucu İçin Tıkla

Tercan

250

Tercan Kura Sonucu İçin Tıkla

Tercan (Kargın)

100

Kargın Kura Sonucu İçin Tıkla

Tercan (Mercan)

63

Mercan Kura Sonucu İçin Tıkla

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ’nin ilan edeceği tarihlerde sözleşme imzalama sürecine davet edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

Erzincan TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

  • %10 peşinat

  • 240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

