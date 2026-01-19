ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI: ASİL VE YEDEK LİSTELER
Erzincan TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekiminin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor:
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr
e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr
Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
Bu ekranlar üzerinden;
Asil liste
Yedek liste
Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.
Erzincan TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Erzincan genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçe üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor.
TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Erzincan’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şöyle:
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez
800
Çayırlı
47
İliç
120
Kemah
40
Kemaliye
50
Otlukbeli
90
Refahiye
200
Tercan
250
Tercan (Kargın)
100
Tercan (Mercan)
63
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ’nin ilan edeceği tarihlerde sözleşme imzalama sürecine davet edilecek.
Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.
Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.
Erzincan TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:
%10 peşinat
240 ay (20 yıl) vade
Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan