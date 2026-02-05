TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi - Canlı İzle
Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı yayını
Afyonkarahisar'da TOKİ kura çekilişi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.
Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapılacak.
Adres:
Ali Çetinkaya, Atatürk Blv. No:10, 03030 Merkez/Afyonkarahisar
TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Afyonkarahisar’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
Paylaşılan proje listesine göre Afyonkarahisar’da konut dağılımı şöyle:
|SIRA
NO
|iLÇE /
PROJE ADI
|KONUT
SAYISI
|1
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ
|900
|2
|MERKEZ BEYYAZI
|50
|3
|MERKEZ ÇAYIRBAĞ
|50
|4
|MERKEZ FETHİBEY
|79
|5
|MERKEZ GEBECELER
|79
|6
|MERKEZ IŞIKLAR
|50
|7
|MERKEZ KOCATEPE
|110
|8
|MERKEZ NURİBEY
|94
|9
|MERKEZ SÜLÜMENLİ
|50
|10
|BAŞMAKÇI
|79
|11
|BAYAT
|79
|12
|BOLVADİN
|100
|13
|BOLVADİN DİŞLİ
|63
|14
|ÇAY
|50
|15
|ÇAY PAZARAĞAÇ
|50
|16
|ÇOBANLAR
|80
|17
|ÇOBANLAR KOCAÖZ
|63
|18
|DAZKIRI
|63
|19
|DİNAR
|100
|20
|DİNAR HAYDARLI
|63
|21
|DİNAR TATARLI
|63
|22
|EMİRDAĞ
|200
|23
|EMİRDAĞ GÖMÜ
|103
|24
|EMİRDAĞ DAVULGA
|50
|25
|EVCİLER GÖKÇEK
|47
|26
|HOCALAR
|50
|27
|İHSANİYE
|79
|28
|İHSANİYE DÖĞER
|163
|29
|İHSANİYE GAZLIGÖL
|63
|30
|İHSANİYE KAYIHAN
|79
|31
|İHSANİYE YAYLABAĞI
|63
|32
|İSCEHİSAR
|79
|33
|İSCEHİSAR SEYDİLER
|63
|34
|SANDIKLI
|190
|35
|SANDIKLI AKHARIM
|79
|36
|SİNANPAŞA
|100
|37
|SİNANPAŞA AKÖREN
|63
|38
|SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ
|63
|39
|SİNANPAŞA KILIÇARSLAN
|63
|40
|SİNANPAŞA KIRKA
|35
|41
|SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK
|63
|42
|SİNANPAŞA SERBAN
|50
|43
|SİNANPAŞA TINAZTEPE
|100
|44
|SULTANDAĞI
|60
|45
|ŞUHUT
|150
|TOPLAM
|4370
Afyonkarahisar'ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
- 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
- 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma Osmaniye’de yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Kahramanmaraş’ta da kura çekimi yapılIyor.
TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu