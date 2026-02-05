TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi - Canlı İzle

Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar’da yapılacak toplam 4 bin 370 konutun kura çekimi 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler sorgu ekranlarında ilan edilecek.

Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı yayını

Afyonkarahisar'da TOKİ kura çekilişi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapılacak.

Adres:

Ali Çetinkaya, Atatürk Blv. No:10, 03030 Merkez/Afyonkarahisar

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Afyonkarahisar’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Afyonkarahisar’da konut dağılımı şöyle:

SIRA
NO		iLÇE /
PROJE ADI		KONUT
SAYISI
1AFYONKARAHİSAR MERKEZ900
2MERKEZ BEYYAZI50
3MERKEZ ÇAYIRBAĞ50
4MERKEZ FETHİBEY79
5MERKEZ GEBECELER79
6MERKEZ IŞIKLAR50
7MERKEZ KOCATEPE110
8MERKEZ NURİBEY94
9MERKEZ SÜLÜMENLİ50
10BAŞMAKÇI79
11BAYAT79
12BOLVADİN100
13BOLVADİN DİŞLİ63
14ÇAY50
15ÇAY PAZARAĞAÇ50
16ÇOBANLAR80
17ÇOBANLAR KOCAÖZ63
18DAZKIRI63
19DİNAR100
20DİNAR HAYDARLI63
21DİNAR TATARLI63
22EMİRDAĞ200
23EMİRDAĞ GÖMÜ103
24EMİRDAĞ DAVULGA50
25EVCİLER GÖKÇEK47
26HOCALAR50
27İHSANİYE79
28İHSANİYE DÖĞER163
29İHSANİYE GAZLIGÖL63
30İHSANİYE KAYIHAN79
31İHSANİYE YAYLABAĞI63
32İSCEHİSAR79
33İSCEHİSAR SEYDİLER63
34SANDIKLI190
35SANDIKLI AKHARIM79
36SİNANPAŞA100
37SİNANPAŞA AKÖREN63
38SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ63
39SİNANPAŞA KILIÇARSLAN63
40SİNANPAŞA KIRKA35
41SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK63
42SİNANPAŞA SERBAN50
43SİNANPAŞA TINAZTEPE100
44SULTANDAĞI60
45ŞUHUT150
TOPLAM4370

Afyonkarahisar'ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma Osmaniye’de yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Kahramanmaraş’ta da kura çekimi yapılIyor.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu




Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

