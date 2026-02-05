Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı yayını

Afyonkarahisar'da TOKİ kura çekilişi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapılacak.

Adres:

Ali Çetinkaya, Atatürk Blv. No:10, 03030 Merkez/Afyonkarahisar

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Afyonkarahisar’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Afyonkarahisar’da konut dağılımı şöyle:

SIRA

NO iLÇE /

PROJE ADI KONUT

SAYISI 1 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 900 2 MERKEZ BEYYAZI 50 3 MERKEZ ÇAYIRBAĞ 50 4 MERKEZ FETHİBEY 79 5 MERKEZ GEBECELER 79 6 MERKEZ IŞIKLAR 50 7 MERKEZ KOCATEPE 110 8 MERKEZ NURİBEY 94 9 MERKEZ SÜLÜMENLİ 50 10 BAŞMAKÇI 79 11 BAYAT 79 12 BOLVADİN 100 13 BOLVADİN DİŞLİ 63 14 ÇAY 50 15 ÇAY PAZARAĞAÇ 50 16 ÇOBANLAR 80 17 ÇOBANLAR KOCAÖZ 63 18 DAZKIRI 63 19 DİNAR 100 20 DİNAR HAYDARLI 63 21 DİNAR TATARLI 63 22 EMİRDAĞ 200 23 EMİRDAĞ GÖMÜ 103 24 EMİRDAĞ DAVULGA 50 25 EVCİLER GÖKÇEK 47 26 HOCALAR 50 27 İHSANİYE 79 28 İHSANİYE DÖĞER 163 29 İHSANİYE GAZLIGÖL 63 30 İHSANİYE KAYIHAN 79 31 İHSANİYE YAYLABAĞI 63 32 İSCEHİSAR 79 33 İSCEHİSAR SEYDİLER 63 34 SANDIKLI 190 35 SANDIKLI AKHARIM 79 36 SİNANPAŞA 100 37 SİNANPAŞA AKÖREN 63 38 SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ 63 39 SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 63 40 SİNANPAŞA KIRKA 35 41 SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK 63 42 SİNANPAŞA SERBAN 50 43 SİNANPAŞA TINAZTEPE 100 44 SULTANDAĞI 60 45 ŞUHUT 150 TOPLAM 4370

Afyonkarahisar'ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’de n başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma Osmaniye’de yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Kahramanmaraş’ta da kura çekimi yapılIyor.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu







