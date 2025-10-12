Tokat beyaza büründü!

Tokat beyaza büründü!
Yayınlanma:
Tokat’ta yüksek kesimlere kar yağdı.

Tokat’ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle etkisini gösteren yağmurun ardından sabah saatlerinde Topçam yaylasında ve Çamlıbel beldesinin yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

tokata-yuksek-kesimlere-kar-yagdi-959993-285076.jpg

METEOROLOJİ UYARI YAPMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat da dahil olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyordu.

Meteoroloji’den yapılan uyarıda, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verilmişti.



Kaynak:DHA

'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
