TIR'ın üzerindeki ekskavatör dev tabelaya çarptı: 7 araçta hasar oluştu

Yayınlanma:
Seyir halindeki TIR'ın üzerindeki ekskavatör yoldaki tabelaya çarptı. Dev tabela park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken 7 araçta hasar oluştu.

Olay, saat 15.45 sıralarında Üsküdar Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki TIR'ın üzerinde taşınan ekskavatör, yoldaki dev tabelaya çarptı.

TIR'ın çarpıtğı 5 çocuk babası hayatını kaybettiTIR'ın çarpıtğı 5 çocuk babası hayatını kaybetti

DEV TABELA, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Dev tabela park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda 7 araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

YOL ÇİFT TARAFLI OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Polis, olay nedeniyle yolu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Devrilen tabelanın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından olay yeri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meydana gelen kazanın boyutu, gözler önüne serildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

