TIR'ın çarpıtğı 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe'de öğelden sonra plakası öğrenilemeyen bir TIR, yaya Abdullah Ayaydın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 44 yaşındaki Ayaydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ayaydın’ın cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

TIR çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdullah Ayaydın'ın da TIR şoförü olduğu, evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.