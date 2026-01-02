TIR'ın çarpıtğı 5 çocuk babası hayatını kaybetti

TIR'ın çarpıtğı 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Madin'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı 5 çocuk babası Abdullah Ayaydın, hayatını kaybetti.

Mardin Kızıltepe'de öğelden sonra plakası öğrenilemeyen bir TIR, yaya Abdullah Ayaydın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

mardinde-tirin-carptigi-5-cocuk-babasi-1095013-325024.jpg

Samsun'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza!Samsun'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza!

5 ÇOCUK BABASI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 44 yaşındaki Ayaydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ayaydın’ın cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

mardinde-tirin-carptigi-5-cocuk-babasi-1095012-325024.jpg
TIR çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdullah Ayaydın

TIR çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdullah Ayaydın'ın da TIR şoförü olduğu, evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

