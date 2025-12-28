THY uçağı misilleme endişesiyle Libya yerine Bodrum’a indi! Gerçek bambaşka çıktı

Ankara’da, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık günü Haymana yakınlarında düşmüş ve uçakta bulunan 5 kişilik askeri heyet ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Özel bir şirket tarafından işletilen jetin, teknik bir arıza nedeniyle düştüğü ileri sürülürken İstanbul-Bingazi seferini yapan Türk Hava Yolları’nın yolcu uçağında dikkat çeken bir olay yaşandı.

PİLOTLAR MİSİLLEME ENDİŞESİ YAŞADI!

Airport Haber'in haberine göre, TC-JVI kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçak, geçtiğimiz gün saat 09.45’te İstanbul Havalimanı’ndan kalktı ve Libya’nın Bingazi kentine doğru hareket etti THY uçağı, Bingazi Benina Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak için alçaldığı sırada, pilotlara pistte çalışma olduğu iletildi.

Uçuş ekibinin, söz konusu bilgilendirmeyi yanlış yorumladığı ve inişe izin verilmemesinin, bir gün önce Ankara’da düşen uçağa yönelik olası bir misilleme olabileceği endişesiyle inişten vazgeçme kararı aldığı öne sürüldü.

LİBYA’YA DEĞİL BODRUM’A İNDİ!

Bunun üzerine uçak, Bingazi’yi pas geçerek rotasını Türkiye’ye çevirdi ve Milas-Bodrum Havaalanı’na yönlendirildi. Yerel saatle 10.40’ta Bingazi’ye iniş yapması beklenen uçak, yaklaşık 3 saat 50 dakikalık uçuş sonrasında Bodrum’a iniş yaptı.

Yetkililerin, konu ile ilgili verdiği bilgilere göre, Bodrum’a indirilen yolcuların daha sonra başka bir uçuşla yeniden Bingazi’ye ulaştırıldığı bildirildi. Yaşanan olaya ilişkin THY henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.