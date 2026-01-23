THY uçağı İzmir'e inerken 2 kez yıldırım çarptı

Türk Hava Yolları’nın #TK2310 İstanbul – İzmir seferini gerçekleştiren TC-JLY tescilli Airbus A319 tipi uçağı, iniş esnasında bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iki kez yıldırım çarptı.

YARALANAN OLMADI, İNİŞ SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

Olayda yolcular ya da mürettebat arasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, uçak inişini sorunsuz şekilde tamamladı.

Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak için teknik inceleme süreci başlatılırken, dönüş seferinin tedbir amaçlı olarak iptal edildiği bildirildi.

