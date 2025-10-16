Ters yönde giden sürücü cezasız kalmadı! Yerlikaya acı tabloyu açıkladı

Yayınlanma:
Adana'da bir otomobil sürücüsü ters yönde ilerlediği için kendisini uyaran motosikletliye, 'Sana ne lan trafik polisi misin? Canımın istediği yerden giderim' diyerek ilerlemeye devam etti. Şüpheliye ceza kesildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, 2024'te 'ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle' 2 bin 836 kazanın meydana geldiğini açıkladı.

Adana'da aracıyla ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü, kendisine ters yönde olduğunu söyleyen motosiklet sürücüsüne "Sana ne lan, trafik polisi misin?" diyerek karşılık verdi. "Beni canımdan mı edeceksin" diyerek tepki gösteren motosikletliye bu kez, "Canından olma bekle" diyerek karşılık verdi.

Kavşağa ters yönden girdi! Sürücünün kural tanımazlığı motosikletliyi canından ettiKavşağa ters yönden girdi! Sürücünün kural tanımazlığı motosikletliyi canından etti

SÜRÜCÜ BELGESİ DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞ

Otomobil sürücüsü, ters yönde ilerlemeye devam ederken de "Canım istediği yerden giderim" dedi. Şahsa daha sonra ise kendisini durduran polis ekipleri tarafından ceza yazıldı. Şüpheli şahsın daha önce ise sürücü belgesinin geçici süreyle iptal edildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bilgiler verdi.

2024'TE 'TERS YÖNDE ARAÇ KULLANIMI' NEDENİYLE 2 BİN 836 KAZA OLDU

Yerlikaya, "Bu Görüntüler Bize Yakışmıyor" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adana’da trafik kurallarını hiçe sayarak ters yöne giren sürücüden; kendisini uyaran motosikletli sürücüye: "Trafik polisi misin? İstediğim yerden giderim.”

Hem ters yönde araç kullanan hem de sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen bu sürücü elbette cezasız kalmadı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz S.İ.Ö. isimli sürücü yakalandı ve "Ters yönde araç kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği hâlde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulanarak “Gereği Yapıldı”

2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2836 kaza meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 52 canımızı kaybettik. 3758 kişi de yaralandı.

Trafik kazaları; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

