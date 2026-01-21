‘Ters baktınız’ deyip 2 kişinin boynuna bıçak dayadı: Tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde belediye otobüsünde yaşanan bıçaklı tehdit olayında, üniversite öğrencisi B. Ö. (24) tutuklandı. B.Ö.'nün, kendisine ters baktıklarını öne sürdüğü iki genci bıçakla tehdit ettiği belirtildi.

Olay, 15 Ocak akşamı saat 19.00 civarında Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Burak Öçel, aynı otobüste bulunan Umut K. (18) ve Kaan K.’ye (18) yönelik bıçak çekerek boğazlarına dayadı. Kısa süreli gerginliğin ardından şüpheli, otobüsün ilk durağında araçtan indi.

"TERS BAKTIN" KAVGASINDA 2 KİŞİNİN BOYNUNA BIÇAK DAYADI

Tehdit edilen iki genç, olay sonrası polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi ve B.Ö. suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan B.Ö.'nün ifadesinde, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma nedeniyle sinirli olduğunu, mağdurların kendisine ters baktığını düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce 3 ayrı suç kaydının bulunduğu, Isparta’da da benzer bir suçtan cezaevinde kaldığı ve bir süre önce tahliye edildiği ifade edildi.