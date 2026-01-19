Atlas'ın ölümünden sonra AVM'de yürekleri ağza getiren 'bıçaklı' kavga! Üç çocuk gözaltında

Türkiye, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ağlarken Ankara'da endişe veren bir başka olay meydana geldi.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde, geçtiğimiz gün saat 18.15 sıralarında 18 yaşından küçük 2 grup arasında “kız arkadaş meselesi” nedeniyle tartışma yaşandı. Meydana gelen arbede sırasında 18 yaşından küçük D.Ç., kesici aletle M.E.B.’yi yaraladı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp ve kesici alet sebebiyle yaralanan M.E.B., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AVM’de meydana gelen korkunç olay ise, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS 3 ÇOCUĞU YAKALADI!

Polis ekipleri, bıçakla M.E.B.’ye saldıran D.Ç. ve olaya karıştığı tespit edilen M.U. ile Ö.F.D. isimli çocukları yakaladı. Olayda kullanılan bıçak da ekipler tarafından ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER!

Olaya karışan 3 çocuğun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.