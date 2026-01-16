Temel Conta emekçileri 24 saatlik nöbete geçti

İzmir Kemalpaşa'da, patronun makineleri Torbalı'da bulunan yeni fabrikaya taşıma girişimine karşı nöbet tutan Temel Conta işçileri ile polis arasında gerginlik oldu. Fabrikada giriş çıkışlar kapatıldı. İşçiler "Bir çöp bile çıkmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

Temel Conta’da 400 günü aşkındır süren grev, patronun makineleri Torbalı’da kurduğu yeni fabrikaya taşıma kararıyla yeni bir aşamaya geldi. Taşımayı engellemek isteyen işçiler fabrika önünde 24 saatlik nöbete geçti.

İşçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Aliağa Şube yöneticileri, direnişteki Digel Tekstil işçileri ve örgütlü oldukları TEKSİF Sendikası yöneticileri, emek ve demokrasi güçleri bileşeni kurum temsilcileri fabrika önüne gelerek nöbete destek verdi. Bu sırada makineleri taşıyacak vinç de alana girdi.

Polis ekipleri fabrikanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı, grev alanına giriş çıkışlar kapatıldı. Gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan emniyet amiri, işçilere “Bugün fabrikadan makine çıkışı olmayacak, küçük malzemeler çıkarılacak. Ama yarın izin belgesi gelirse coplar yine de çıkarırım” dedi.

"NÖBETİMİZ SÜRECEK"

Direnişteki işçiler, makinelerin taşınmasının grevi fiilen kırmaya dönük bir hamle olduğunu belirtti. İşçiler, “Bugüne kadar çıkarttıklarına saysınlar. Bu fabrikadan bir çöp bile çıkmasına izin vermeyeceğiz” diyerek nöbeti sürdüreceklerini söyledi.

İşçilerden Sinem Kaya, taşınma girişiminin baskı ve yıldırma amacı taşıdığını söyleyerek, “Temel Conta işçileri olarak 403 gündür direniyoruz. 24 saattir nöbet tutuyoruz. Vinç geldi ama sonra taşınmanın ertelendiği söylendi. Grevi ve buradaki dayanışmayı kırmak için çaba gösteriyorlar. Bu bir yıldırma taktiğidir. İşverenin çok yalanına şahit olduk. Sözüne güvenmiyoruz. Buradan makine çıkışına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İşçiler, nöbetin makine çıkışına kesin olarak engel olana kadar süreceğini söyleyerek kamuoyundan destek beklediklerini belirtti.

https://www.birgun.net/haber/temel-contada-makine-nobeti-bir-cop-bile-cikmasina-izin-vermeyecegiz-684677