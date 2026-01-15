TEM Otoyulu'nda korku dolu anlar: Lastik yüklü minibüs alev topuna döndü

Esenyurt TEM Otoyolu'nda ilerlemekte olan lastik yüklü minibüs, yol ortasında alev alev yandı.

Akşam saat 21.30 civarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden lastik yüklü minibüsün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLERİ GÖREN SÜRÜCÜ ARACINI EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKTİ

Motordan alevler yükseldiğini fark eden şoför M.Ç., 34 GC 9439 plakalı minibüsünü hemen emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

Şoförün araçtan inmesiyle büyümeye başlayan alevler, kısa süre sonra minibüsün tamamını sardı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MİNİBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.