Telefon dolandırıcılığıyla 11 milyon lira vurgun! 3 kişi tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri çeşitli yalanlarla toplam 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Muğla merkezli Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli'de, 27 Kasım günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.R.K., Y.S. ve A.H.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Tunç 11. Yargı Paketi'ni değerlendirdi: Kamuoyunda 'af' olarak bilinen 27. Madde'ye değinmedi

Firari 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

18 ilde siber suç operasyonu: 346 gözaltı

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.