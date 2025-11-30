Telefon dolandırıcılığıyla 11 milyon lira vurgun! 3 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Muğla’nın Fethiye ilçesinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak toplam 11 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli, 6 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri çeşitli yalanlarla toplam 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

telefonda-11-milyon-lira-dolandiran-suph-1040653-308818.jpg

OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Muğla merkezli Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli'de, 27 Kasım günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.R.K., Y.S. ve A.H.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak:DHA

