18 ilde siber suç operasyonu: 346 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 18 ilde düzenlenen “Siber Suç" operasyonunda 346 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 5 gün dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlara ilişkin yapılan operasyonlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

162 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

162 şüphelinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını belirten Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“'Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür süren operasyonlarımızda 346 şüpheliyi yakaladık.'

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

18 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda;

162 şüpheli şahıs TUTUKLANDI. 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3’ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye’ye getirildiBakan Yerlikaya duyurdu: 3’ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şüphelilerin;

- Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı,” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları

- Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları

- Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve

- Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; yaklaşık 35 milyon TL değerinde 10 adet araç, 3 adet tarla, 1 adet ev ve 1 adet dükkân ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım."

35 ilde suber suç operasyonu: 429 gözaltı35 ilde suber suç operasyonu: 429 gözaltı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

