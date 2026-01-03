Tekstili bıraktı toprağa döndü: Adana’dan Hollanda’ya ihraç etmeye başladı

Küçük yaşlardan beri tekstil işiyle uğraşan ve 2021 yılında kendi atölyesini açan Kavak, işlerin istediği gibi gitmemesi üzerine iş yerini ortağına devrederek tarıma yöneldi. Karaisalı ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde 50 dönüm alan kiralayarak başladığı sebze üretiminden zarar edince, daha önce hobi olarak ilgilendiği soğanlı bitkileri ticari amaçla yetiştirmeye karar verdi.

2023’TE BAŞLAYAN AK ZAMBAK SERÜVENİ

Çukurova Agro-Kıymetli Bitkiler firmasını kuran Kavak, 2023 yılında bir dönümlük alanda AR-GE amaçlı ak zambak üretimine adım attı. İlk yılında elde ettiği ürünleri Ankara, Zonguldak, Diyarbakır ve Konya gibi illere gönderen girişimci, talebin artmasıyla üretim alanını 3 dönüme çıkardı. Kavak, mevcut üretim alanından ortalama 60-80 bin adet ak zambak soğanı elde ediyor.

"PAZARI HAZIR BİR SEKTÖR"

İşçiliği az olan bu işi eşiyle birlikte yürüten Seyfettin Kavak, ak zambağın pazarı hazır ve şeffaf bir sektör olduğunu vurguladı. İç piyasaya yaptığı satışların ardından ihracatçı firmaların ilgisini çektiğini belirten Kavak, Hollanda’ya ak zambak soğanı göndermek üzere anlaşma sağladığını dile getirdi.

HEDEF: 2026-2027 SEZONUNDA 10 DÖNÜM

Üretim alanını genişletmeyi planladığını söyleyen Kavak, şunları ifade etti: