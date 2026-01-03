İlçe merkezinde korkutan görüntüler! Aç kurtlar peş peşe indi

İlçe merkezinde korkutan görüntüler! Aç kurtlar peş peşe indi
Yayınlanma:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aç kaldıkları için yerleşim alanına kadar inen iki kurt, gece saatlerinde Sulumağara Mahallesi'nde paniğe neden oldu.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan kırsal Sulumağara Mahallesi'nde, gece yarısı sokaklarda dolaşan 2 kurt tespit edildi. Doğada yiyecek bulmakta zorlandıkları tahmin edilen kurtların, mahalle aralarına kadar girerek yiyecek aradıkları görüldü.

KURTLARDAN BİRİ EVE GİRDİ

Olayla ilgili açıklama yapan Sulumağara Mahallesi Muhtarı Şehmuz Özer, dikkat çeken bir detayı paylaştı. Kurtlardan birinin bir evin içine girdiğini belirten Özer, hayvanın kimseye zarar vermeden evden çıktığını ifade etti.

Manisa'da feci kaza! Bir aile yok olduManisa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

MAHALLE SAKİNLERİNE DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

Yaşanan olayın ardından Muhtar Şehmuz Özer, mahalle sakinlerini benzer durumlarla karşılaştıklarında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kurtların mahalledeki yiyecek arayışı, çevrede yaşayanlar tarafından kaydedildi.

gaziantepte-ac-kalan-kurtlar-mahalleye-1095615-325233-1.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

