İlçe merkezinde korkutan görüntüler! Aç kurtlar peş peşe indi
İlçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan kırsal Sulumağara Mahallesi'nde, gece yarısı sokaklarda dolaşan 2 kurt tespit edildi. Doğada yiyecek bulmakta zorlandıkları tahmin edilen kurtların, mahalle aralarına kadar girerek yiyecek aradıkları görüldü.
KURTLARDAN BİRİ EVE GİRDİ
Olayla ilgili açıklama yapan Sulumağara Mahallesi Muhtarı Şehmuz Özer, dikkat çeken bir detayı paylaştı. Kurtlardan birinin bir evin içine girdiğini belirten Özer, hayvanın kimseye zarar vermeden evden çıktığını ifade etti.
MAHALLE SAKİNLERİNE DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI
Yaşanan olayın ardından Muhtar Şehmuz Özer, mahalle sakinlerini benzer durumlarla karşılaştıklarında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kurtların mahalledeki yiyecek arayışı, çevrede yaşayanlar tarafından kaydedildi.
