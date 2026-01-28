Tekelci bin liralık ödeme kavgasında müşterisini öldürdü

Denizli’de bir tekel bayisindeki alışveriş, şiddet sarmalının geldiği boyutu gözler önüne serdi. 1000 liralık hesaba "fazla" diyerek itiraz eden müşteri ile işletmeci arasındaki gerilim, silahların çekildiği bir çatışmaya dönüştü. Olayda tabanca ve pompalı tüfek ateşlendi, hesap tartışması bir kişinin ölümüyle son buldu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi’nde önceki gün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, tekel bayisine içki almak için giden Ahmet Ünal (49) ile iş yeri sahibi Hasbi Duymuş arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Ünal'ın 1000 TL tutan alışveriş ücretini fazla bulmasıyla başlayan sözlü gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.

OĞLUYLA GERİ DÖNÜP İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI

Bölgeden ayrılan Ahmet Ünal, bir süre sonra 24 yaşındaki oğlu M.Ü. ile birlikte tekel bayisine geri döndü. M.Ü., yanında getirdiği silahla iş yerine ateş açtı ve dükkanın camları kırıldı. Saldırı üzerine iş yeri sahibi Hasbi Duymuş, elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkarak karşılık verdi.

POMPALI TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR CAN ALDI

Duymuş’un ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, Ahmet Ünal’ın koluna ve boynuna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Ünal için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Ahmet Ünal’ı vuran iş yeri sahibi Hasbi Duymuş’u olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duymuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan silahlı çatışma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda; taraflar arasındaki ilk tartışmanın vatandaşların araya girmesiyle son bulduğu, ardından M.Ü.’nün silahla gelerek iş yerini kurşunladığı ve Hasbi Duymuş’un pompalı tüfekle dışarı çıkarak ateş açtığı anlar net bir şekilde görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

