Şişli'deki vahşette kan donduran itiraflar: Senin telefonundan görüştüm iz kalır

Şişli’de 24 Ocak günü parçalanmış cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’nın öldürülmesiyle ilgili yeni ifadeler ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, tutuklanan Gofurjoun K., ifadesinde katil zanlısı Dilshod Akhr T. ile olaydan yaklaşık 10-11 gün önce Telegram üzerindeki "Özbekler" grubunda tanıştığını söyledi. Maktul Durdona Khakımova’yı ise zanlının kendisini "sevgilisi" olarak tanıtması üzerine tanıdığını belirten Gofurjoun K., aynı evde kaldıkları süreçteki olayları detaylandırdı.

Son dakika | Şişli’deki kesik baş cinayetinde katiller tutuklandı

OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR

Gofurjoun K.'nin ifadesi bu şekilde:

“24.01.2026 günü sabah saat 09.00 sıralarında Ümraniye'deki ikametimden ayrılıp otobüs ile Fatih ilçesi Aksaray semtine şahsi telefonumu satmak için gittim. Burada Özbek olup telefonculuk yapan birisine telefonumu 1200 dolara sattım. Aksaray'a Dilshod ile birlikte gittim. Telefonu sattıktan sonra Dilshad ile birlikte Aksaray'da yemek yedik, daha sonra Üsküdar'a metro ile geçtik, Üsküdar'da metrodan indikten sonra Ümraniye'ye eve tekrar otobüs ile geçtik. Bu arada yanımızda kimse yoktu, Dilshod ile beraberdik. Geldiğimiz saati tam olarak hatırlamıyorum. Eve vardığımızda saati tam olarak hatırlamıyorum, Dilshod sevgilisi Durdona'yı eve çağırdı.”

"ÇOCUĞU YANIMA ALIP DIŞARI ÇIKTIM"

“Çağırdıktan 1,2 saat kadar sonra Durdona ve oğlu eve geldiler. Oğlu küçük yaşlardaydı. Durdona evdeyken Dilshod bana ilişki yaşayacaklarını söyledi. Ben de kendileri rahatsız olmasın diye küçük yaştaki çocuğu yanıma alıp dışarı çıktım. Ben çocuk ile dışarıda yemek yedim. Aradan 1 saat kadar sonra Dilshod beni telefonla aradı. Telefonda nefes nefese kalmış bir vaziyette bana oğlunu Aksaray'a götürmemi, bıraktıktan sonra acil bir şekilde eve gelmemi söyledi. Ben de taksiyi çevirdim, çocuğu taksiye yalnız bindirdikten sonra taksi şoförüyle Dilshod'u görüştürdüm. Dilshod burada taksi şoförüne çocuğu Aksaray'da nereye bırakacağını tarif etti. Çocuğu taksiye bindirdikten sonra ben tekrar evime geçtim.”

"İKİ AYAĞININ VE KAFASININ GÖVDESİNDEN KESİK VAZİYETTE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

“Evimin kapısından girildiğinde sol tarafta mutfak var, karşısında da benim yattığım oda vardır. Kapıdan içeriye girdiğimde kaldığım odada çöp poşetinin yere serili olduğu, bu poşetin üzerinde Durdona'nın yüzüstü şekilde iki ayağının ve kafasının gövdesinden kesik vaziyette olduğunu gördüm. Gövdesi açık vaziyette poşetin üzerindeydi. İki kolu da gövdesine doğru birleştirilmiş vaziyetteydi. Kafası ve iki ayağını da aynı odada farklı çöp poşetlerine koymuştu. Kafasını ve ayaklarını herhangi bir beze sarmadan çöp poşetine koymuştu. Ben görmedim, dokunmadım. Çöp poşetleri siyahtı, ağızları kapanmış vaziyetteydi, ben bu çöp poşetlerini açıp kontrol etmedim."

"BU OLAY SENİN EVİNDE OLDUĞU İÇİN SEN DE SUÇLUSUN"

“Dilshod bana buradayken bu olay senin evinde olduğu için sen de suçlusun, yerde çöp poşetinin üzerinde serili vaziyette bulunan gövdeyi çöp poşetine koyalım sen de yardım et bana, bir an önce işimizi bitirip çıkmamız lazım dedi. Ben de kendisine yardım edip gövdeyi benim çarşafıma sarıp çöp poşetine koyduk. Hemen sonra Dilshod evi bezle temizledi. Evi temizlerken kendisine yardım etmedim. Temizlikten sonra çöp poşetlerini iki tane büyük bavula birlikte yerleştirdik. Bavulların birisi siyah diğeri de gri renkliydi. Daha sonra Dilshod evin önüne taksi çağırmış, taksiyle nasıl iletişime geçtiğini görmedim, ben zaten bu esnada kendimde değildim.”

"GÖVDEYİ VALİZDEN BİRLİKTE ÇIKARTIP ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIK"

“Taksi geldikten sonra iki tane bavulu evden birlikte çıkartarak taksinin bagajına yerleştirdik. Taksiyle Şişli Şişhane olarak bildiğim yerde bagajdan bavulları da alıp indik. İndiğimiz saat akşam saatleriydi. Taksiden indikten sonra ben bavulla beklediğim esnada Dilshod elinde bulunan, içerisinde kafası ve ayakların bulunduğu siyah renkli valizi aldı gitti, geri geldiğinde elinde valiz yoktu. Nereye attığını görmedim. Yaklaşık 60, 70 metre uzaklaştık, evlerin arasındaki sokak içerisinde bulunan çöp konteynerine giderek valizi açtık. Valiz içerisindeki gövdeyi valizden birlikte çıkartıp çöp konteynerine attık. Dilshod da çöp konteynırında bulunan diğer çöpler ile üzerini kapattı.”

"HAVALİMANINDA POLİS KONTROL NOKTASINDAN GEÇERKEN BİZİ YAKALADILAR"

“Buradan 100, 150 metre kadar uzaklaştıktan sonra yanımızda bulunan gri renkli valizi Dilshod ikiye bölüp başka bir çöp konteynerine attı. Biraz yürüdükten sonra cadde üzerinde Dilshod bir sarı taksi durdurdu. Taksiyle Laleli'ye gittik. Dilshod biz buradan kaçmazsak bizi yakalarlar dedi. Laleli'de Dilshod'a pasaportumu verdim, Dilshod buradan Gürcistan'a gitmek üzere bize uçak bileti aldı. Bilet parasını da Dilshod ödedi. Uçak biletlerini aldıktan sonra Dilshod taşımacılık yapan siyah renkli Mercedes marka geniş araç ayarladı. Biz bu araçla akşam tam saatini hatırlamıyorum, havalimanına gittik. Bu araçta Dilshod ve benim haricimde herhangi bir kimse yoktu. Havalimanında polis kontrol noktasından geçerken bizi yakaladılar. “

"TELEFONLARIMIZI ARACIN CAMINDAN DIŞARIYA ATTI"

“Havalimanına giderken Dilshod sigara içmek için aracı durdurdu. Araç durduktan sonra telefonlarımızı aracın camından dışarıya attı. Sigara amaçlı durulan yerde çöp konteyneri olup olmadığını bilmiyorum. Telefonları attığı yerde ev falan yoktu, sadece yol vardı. Benim telefonumu atarken Dilshod bana 'senin telefonun üzerinden görüştüm, senin de telefonunu atmamız lazım' diye söyledi. Telefonlar açık haldeyken attı. Ben Dilshod'a bu olayı neden gerçekleştirdiğini sorduğumda kendisi bana namusuma şerefime dokunduğu için yaptım diye söyledi. Namus ve şereften kastettiği olayın detayını bilmiyorum.”

"TELEFONDA HER ŞEYİ DUYDU"

Tutuklanan katil zanlısı Dilshod Akhr T.’nin de kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. İfadesinde cinayetin detaylarını anlatan zanlı, Durdona Khakımova’yı öldüreceğini arkadaşının bildiğini söyledi. İfadesinin ayrıntılarında, olay günü sevgilisini eve çıkarken arkadaşının kendisini telefonla aradığını “Durdona eve çıkıyor. Durdona eve girer girmez ütüyle kendisine vurdum. Yere düştü mutfaktan aldığım bıçakla vurdum. Tüm bu sıralarda telefon açıktı ve arkadaşım sesleri duydu” dedi.