Çoğu deprem uzmanının hemfikir olduğu kabus senaryosu İstanbul'da büyük bir depremin zamanının azaldığı yönünde. Uzmanlar incelemelerine ve açıklamalarına devam ederken geçtiğimiz günlerde Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini söylemişti.

"TEHLİKE BÜYÜK DEMİŞTİ"

Prof. Bektaş, iki gün önce sabah saatlerinde yaptığı açıklamada beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini, söz konusu depremin büyüklüğünün 6.2 ya da 6.4 seviyesinde olsa dahi özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesi ile dalgaların şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceğini kaydetmişti.

Uzman isim "7 seviyesine çıkabilir" diyerek uyardı

OLASI DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Deprem profesörü Osman Bektaş bu sabah yeni bir açıklamada daha bulundu. Marmara'da olası depremin büyüklüğünün 6.2 ila 6.4 arasında olacağını ifade eden Bektaş, Marmara baseni nedeniyle bunun İstanbul'da 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini ancak 1766 yılındaki deprem kadar yıkım beklenmeyeceğini ifade etti. Bektaş, asıl riskin de eski ve zayıf binalar olduğunu kaydetti: