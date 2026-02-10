'Tehlike büyük' dediği Marmara depreminin şiddetini açıkladı

Yayınlanma:
Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş iki gün önce 'tehlike büyük' dediği Marmara'da, olası depremin büyük ihtimalle 6.2 ila 6.4 büyüklüğünde olacağını açıkladı.

Çoğu deprem uzmanının hemfikir olduğu kabus senaryosu İstanbul'da büyük bir depremin zamanının azaldığı yönünde. Uzmanlar incelemelerine ve açıklamalarına devam ederken geçtiğimiz günlerde Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini söylemişti.

"TEHLİKE BÜYÜK DEMİŞTİ"

Prof. Bektaş, iki gün önce sabah saatlerinde yaptığı açıklamada beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini, söz konusu depremin büyüklüğünün 6.2 ya da 6.4 seviyesinde olsa dahi özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesi ile dalgaların şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceğini kaydetmişti.

hamvscfacaivi6a.jpg

Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşti! Uzman isim "7 seviyesine çıkabilir" diyerek uyardıUzman isim "7 seviyesine çıkabilir" diyerek uyardı

OLASI DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Deprem profesörü Osman Bektaş bu sabah yeni bir açıklamada daha bulundu. Marmara'da olası depremin büyüklüğünün 6.2 ila 6.4 arasında olacağını ifade eden Bektaş, Marmara baseni nedeniyle bunun İstanbul'da 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini ancak 1766 yılındaki deprem kadar yıkım beklenmeyeceğini ifade etti. Bektaş, asıl riskin de eski ve zayıf binalar olduğunu kaydetti:

MARMARA'DA
Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır.
Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez.
Risk, eski ve zayıf binalardadır.

ekran-goruntusu-2026-02-10-090858.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

