Tecrübeli oyuncu Ali Tutal entübe edildi

Oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili endişe yaratan haber, sanat çevrelerini üzdü. Film-San vakfı Tutal için geçmiş olsun mesajı yayımlarken tecrübeli sanatçının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Eniştesi ile ettiği kavgada yere düştü: Genç adam yoğun bakımda

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tutal, sağlık ekiplerince hastaneye yetiştirilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Entübe edilen sanatçının tedavisi burada devam ediyor. Tutal’ın durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.

FİLM-SAN VAKFI'NDAN MESAJ

Film-San Vakfı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Ali Tutal’a acil şifalar diledi. Vakıf, "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 87 gündür yoğun bakımda

Oyuncu, geçtiğimiz yıl da kalp krizi geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu.