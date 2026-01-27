Tecrübeli oyuncu Ali Tutal entübe edildi

Tecrübeli oyuncu Ali Tutal entübe edildi
Yayınlanma:
Tecrübeli oyuncu Ali Tutal, beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Sanatçının durumu ciddiyetini koruyor.

Oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili endişe yaratan haber, sanat çevrelerini üzdü. Film-San vakfı Tutal için geçmiş olsun mesajı yayımlarken tecrübeli sanatçının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Eniştesi ile ettiği kavgada yere düştü: Genç adam yoğun bakımdaEniştesi ile ettiği kavgada yere düştü: Genç adam yoğun bakımda

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tutal, sağlık ekiplerince hastaneye yetiştirilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Entübe edilen sanatçının tedavisi burada devam ediyor. Tutal’ın durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.

FİLM-SAN VAKFI'NDAN MESAJ

Film-San Vakfı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Ali Tutal’a acil şifalar diledi. Vakıf, "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 87 gündür yoğun bakımdaFatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 87 gündür yoğun bakımda

Oyuncu, geçtiğimiz yıl da kalp krizi geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Türkiye
Engelli bireyler için eğitim yardımı güncellendi
Engelli bireyler için eğitim yardımı güncellendi
Elektrik bağlantı başvurularında yeni dönem
Elektrik bağlantı başvurularında yeni dönem