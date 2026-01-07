Eniştesi ile ettiği kavgada yere düştü: Genç adam yoğun bakımda

Bursa'da eniştesi ile arasında çıkan yumruklu kavgada yere düştüğü öne sürülen Ömer K., beyin kananası geçirdi. 28 yaşındaki genç adam yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bursa İnegöl'de Ömer K., ablasıyla tartıştığı gerekçesiyle eniştesi Yusuf Kılıçaslan ile aralarında çıkan yumruklu kavgada iddiaya göre yere düştü. Kafasını merdivene çarpan 28 yaşındaki genç adam beyin kanaması geçirdi.

Olayla ilgili Yusuf Kılıçaslan tutuklandı.

ABLASI İLE TARTIŞAN ENİŞTESİYLE YUMRUK YUMRUĞA KAVGAYA TUTUŞTU

28 yaşındaki Ömer K., iddiaya göre ablasıyla tartışan eniştesi Yusuf Kılıçaslan ile konuşmak için salı günü saat 11.30 sıralarında evine gitti. Tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

'DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ' İDDİASI

Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiindeki bir evde çıkan kavgada Ömer K., iddiaya göre dengesini kaybedip düşerek, kafasını merdivene çarptı. Ağır yaralanan 28 yaşındaki adamın, özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

28 YAŞINDAKİ ADAMIN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Ömer K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, eniştesi Yusuf Kılıçaslan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ENİŞTE TUTUKLANDI

Ömer K.’yi darbettiği ortaya çıkan 21 yaşındaki Yusuf Kılıçaslan jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak:DHA

