Eniştesi ile ettiği kavgada yere düştü: Genç adam yoğun bakımda
Bursa İnegöl'de Ömer K., ablasıyla tartıştığı gerekçesiyle eniştesi Yusuf Kılıçaslan ile aralarında çıkan yumruklu kavgada iddiaya göre yere düştü. Kafasını merdivene çarpan 28 yaşındaki genç adam beyin kanaması geçirdi.
Olayla ilgili Yusuf Kılıçaslan tutuklandı.
ABLASI İLE TARTIŞAN ENİŞTESİYLE YUMRUK YUMRUĞA KAVGAYA TUTUŞTU
28 yaşındaki Ömer K., iddiaya göre ablasıyla tartışan eniştesi Yusuf Kılıçaslan ile konuşmak için salı günü saat 11.30 sıralarında evine gitti. Tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
'DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ' İDDİASI
Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiindeki bir evde çıkan kavgada Ömer K., iddiaya göre dengesini kaybedip düşerek, kafasını merdivene çarptı. Ağır yaralanan 28 yaşındaki adamın, özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
28 YAŞINDAKİ ADAMIN DURUMU AĞIR
Durumu ağır olan Ömer K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, eniştesi Yusuf Kılıçaslan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
ENİŞTE TUTUKLANDI
Ömer K.’yi darbettiği ortaya çıkan 21 yaşındaki Yusuf Kılıçaslan jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
