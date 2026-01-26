Tavanı delip 148 bisiklet çalan kardeşlerden akıllara durgunluk veren ifadeler

Tavanı delip 148 bisiklet çalan kardeşlerden akıllara durgunluk veren ifadeler
Adana'da bir binanın üst katındaki dairenin zeminini delerek girdikleri depodan 1 milyon lira değerinde 148 bisiklet çalan iki kardeş yakalandı. Bir ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen ağabey Şahin G. ile kardeşi Mehmet G., emniyet ifadelerinde suçu birbirlerine attı.

Adana'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, hırsızların kullandığı yöntem ve ardından yaşanan "suçlama" trafiğiyle dikkat çekti. Şahin G. (40) ve kardeşi Mehmet G. (38), planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri soygunda, montajı yapılmamış 148 bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

TAVANDA DELİK AÇIP DEPOYA İNDİLER

Olay, 13 Ocak'ta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Bisiklet satışı yapan Mehmet Emin A.'ya ait depoya sabah saatlerinde giren bir işçi, tavan kısmında açılmış bir delik fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine depoda yapılan sayımda, montajı henüz yapılmamış ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 148 bisikletin yerinde olmadığı anlaşıldı.

697710f78c3f68b010b5be82.jpg

İş yeri sahibi Mehmet Emin A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

KAMERA KAYITLARI VE CEZAEVİ DETAYI

Polis ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Yapılan tespitler sonucunda, şüphelilerin deponun hemen yanındaki binaya girdikleri, buradan kapısını kırdıkları bir daireye geçtikleri ve dairenin zeminini delerek alt kattaki depoya ulaştıkları saptandı.

697710da8c3f68b010b5be80.jpg

Ekiplerin kimlik tespiti çalışmaları, dikkat çeken bir gerçeği de ortaya çıkardı. Şüphelilerden Şahin G.'nin, olaydan sadece bir ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Polis, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin saklandığı eve baskın düzenledi. Şahin G. ve Mehmet G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda çalınan bisikletlere ulaşılamadı.

697710da8c3f68b010b5be7c.jpg

KARDEŞLER BİRBİRİNİ SUÇLADI

Emniyete götürülen kardeşlerin ifadelerinde birbirlerini suçlamaları tutanaklara yansıdı. Şahin G. ifadesinde, "Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi. Hırsızlığı onun yüzünden gerçekleştirdik" derken; kardeşi Mehmet G. ise "Olayı ağabeyim planladı. Hırsızlık yaptık ancak söylendiği kadar bisiklet çalmadık" savunmasını yaptı.

Dükkanın önündeki kıyafetleri çaldılar! O anlar kameradaDükkanın önündeki kıyafetleri çaldılar! O anlar kamerada

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin G. ve Mehmet G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

